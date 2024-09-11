نسلك الطرق القانونية، الزمالك يهدد رابيد بوخارست ويكشف مستجدات صفقة بوبيندزا

أرون بوبيندزا، رد مسئولو نادي الزمالك على تصريحات فيكتور أنجيليسكو، أحد المساهمين في نادي رابيد بوخارست الروماني، بأن الجابوني أرون بوبيندزا لم يوقع للقلعة البيضاء خلال الفترة الماضية.

وكان الزمالك أعلن عن وصول البطاقة الدولية لـ أرون بوبيندزا إلى مصر، خلال الأيام الماضية دون الإعلان بشكل رسمي عن الصفقة، وذلك بعد أنباء عن وجود عرض آخر من الدوري الروماني للاعب واحتمال فشل الصفقة وعدم وصول اللاعب حتى الآن إلى مصر، قبل أن يعلن مسئولو رابيد بوخارست اقتراب اللاعب من الانتقال إليهم.

ووصف موقع "بلاي سبورت" الروماني أزمة أرون بوبيندزا بأنها فيلم تشويقي يمكن أن يسفر عن فضيحة ضخمة، مع نشر تصريحات لـ عمرو أدهم عضو مجلس إدارة الزمالك أكد أن هناك عقدا ساريا مع بوبيندزا، لكن اللاعب لم يرد على أي مكالمات من النادي، قائلا: "وقع اللاعب على عقد مع الزمالك، وبناء على هذا العقد حصلنا على بطاقة اللاعب، والوثيقة التي تتم بموجبها الانتقال، أرسل له النادي تذاكر طائرة، لكنه لم يأت، فسألناه عن سبب التأخير ولم يرد علينا، هذه هي الحقائق".

وتابع في تصريحاته: "اعتمادًا على ما سيحدث بعد ذلك، سيبحث الزمالك عن المسار القانوني الذي يتخذه ضد اللاعب وكذلك النادي الذي يوقع معه دون موافقتنا".

وردًا على سؤال عما إذا كان على اتصال مع بنيامين جيندون وكيل اللاعب أو أي ممثل آخر للشركة التي تمثل بوبيندزا، قال عمرو أدهم:"لا، نحن لسنا في عجلة من أمرنا، ليس لدينا محادثة مع وكيل اللاعب، إذا كان الوكيل متأكدًا من موقف اللاعب وتجاهل الحقائق التي قدمناها، فلا يمكننا فعل أي شيء، ننتظر ونرى ما سيحدث، وأخشى أنه غير متأكد من الوضع الذي يعيشه موكله".

وأوضح أدهم أن على رابيد أن يفعل ما يراه مناسبا في هذا الشأن: "سوف يدركون ما هي الحقيقة، نسمع الكثير من الأخبار، والكثير من الشائعات، لكن لا داعي للذعر، كما قلت، ليس هناك اندفاع، نحن لا نعمل تحت الضغط".

رابيد بوخارست يكشف حقيقة توقيع بوبيندزا لنادي الزمالك

فيما كشف فيكتور أنجيليسكو، أحد المساهمين في نادي رابيد بوخارست الروماني، حقيقة توقيع الجابوني أرون بوبيندزا لنادي الزمالك خلال الفترة الماضية.

وقال فيكتور أنجيليسكو، أحد المساهمين في نادي رابيد بوخارست الروماني، في تصريحات نقلها موقع "golazo.ro": “بوبيندزا أكد لي أنه ليس لديه أي اتفاق مع نادي الزمالك، سيحصل اللاعب على التأشيرة وسيأتي إلى رومانيا وآمل أن يوقع معنا في أقرب وقت ممكن، سيستغرق ما بين أسبوعين وشهر لإنهاء كافة إجراءات ضمه”.

وأضاف: "نقول ما نعرفه، لم يوقع بوبيندزا أي عقد مع الزمالك، تفاوضنا معه، واتفقنا على كل شيء، ننتظر حصوله على التأشيرة، ليس لدينا سفارة البلد الذي يأتي منه وعليه أن يحصل عليها من بلد آخر".

واختتم تصريحاته قائلا: اللاعب ليس مصابًا، ويخضع للفحص الطبي، وعمره 28 عامًا، ونحن نحبه كثيرًا، وسنرى".

بوبيندزا ينضم لهذا النادي بأعلى راتب

فيما كشف تقارير صحفية رومانية عن تفاصيل تعاقد الجابوني أرون بوبيندزا مع نادي رابيد بوخارست الروماني، رغم إعلان نادي الزمالك وصول بطاقته الدولية.

وكتب موقع «digisport» الروماني في تقرير له منذ ساعات قليلة: «وقع آرون بوبندزا عقدًا مسبقًا مع رابيد بوخارست مقابل 800 ألف يورو وتم الاتفاق على كل شيء ليكون اللاعب ضمن صفوف رابيد وليس الزمالك».

وتابع التقرير: «بالإضافة إلى ذلك، سيحصل لاعب كرة القدم الجابوني على أحد أعلى الرواتب في رومانيا، بقيمة 25000 يورو شهريًا، بالإضافة لمكافآت الأداء الفردية والجماعية.

وكان ماريوس سوموديكو مدرب بوخارست قد أعلن بشكل رسمي في وسائل إعلان رومانية منذ ساعات عن وصول اللاعب خلال يوم أو يومين على حد أقصى من أجل إنهاء إجراءات ضمه رسميا.

فيما كشف مصدر بنادي الزمالك، عن آخر تطورات الموقف النهائي للمهاجم الجابوني أرون بوبيندزا الذي وقع على عقود انتقاله لنادي الزمالك.

وقال المصدر: أرسلنا تذاكر الطيران للاعب وننتظر وصوله وإذا لم يصل قبل غلق موعد القيد الأفريقي وغدا الخميس سنبدأ باتخاذ كافة الإجراءات القانونية في الفيفا ضد اللاعب لحفظ حقوق النادي.