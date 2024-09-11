إصابة مفتي طاجيكستان جراء تعرضه للطعن بعد الصلاة
قالت وزارة الداخلية في طاجيكستان إن مفتي البلاد سيد مكرم عبد القادر زادة أصيب بهجوم خارج مسجد رئيس في العاصمة دوشنبه، اليوم الأربعاء.
إصابة مفتي طاجيكستان جراء تعرضه للطعن بعد الصلاة
وبينت الوزارة أن شخصا له دوافع شغب طعن مفتي طاجيكستان عبد القادر زادة بعد أداء الصلاة في أحد المساجد، بحسب وكالة "رويترز".
وذكرت الوزارة أن المفتي أصيب بجروح طفيفة، وخرج من المستشفى بعد خضوعه لفحص طبي.
وأضافت أن السلطات اعتقلت المهاجم، وفتحت قضية جنائية في الحادث.
ويرأس عبد القادر زاده البالغ من العمر 61 عاما أعلى مؤسسة إسلامية في البلاد، وهي مجلس علماء المركز الإسلامي لجمهورية طاجيكستان، منذ عام 2010، وفقا لسيرته الذاتية الرسمية.
وطاجيكستان دولة حبيسة يبلغ عدد سكانها نحو 10 ملايين نسمة، وتقع بين أفغانستان وأوزبكستان وقيرغيزستان والصين.
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