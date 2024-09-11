الخميس 12 سبتمبر 2024
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حوادث

القبض على عاطل وصاحب مقهى بتهمة سرقة فيلا مدرب حراس مرمى في الشيخ زايد

المتهمان
المتهمان

 كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على عدد من المواقع عن واقعة سرقة أحد المساكن بالجيزة، وتحديد وضبط مرتكب الواقعة وإعادة المسروقات.

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، ما تم تداوله على عدد من المواقع  متضمن واقعة سرقة فيلا (مدرب حراس مرمى) بالجيزة. 
 

وبالفحص تبين أنه تلقى قسم شرطة أول الشيخ زايد بلاغا من الشخص المذكور باكتشافه سرقة "مشغولات ذهبية" من داخل فيلته بدائرة القسم.    


وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة من تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الجيزة)، وبحوزته "الأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة". 

و بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وقرر إخفائه للمسروقات لدى عميله سيئ النية (مالك مقهى - مقيم بمحافظة الجيزة) أمكن ضبطه، وتم بإرشاده ضبط المسروقات.


وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة. 

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