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مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 11 سبتمبر 2024 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم،
مواعيد مباريات اليوم، فيتو

مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الأربعاء 11 - 10 - 2024، مباريات نارية في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأسدل الستار على مباريات التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، ودوري الأمم الأوروبية 2024، وكذلك التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025 خلال فترة التوقف الدولي لشهر سبتمبر الحالي، أمس الثلاثاء.

ولم يتبق سوى مجموعة من مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026، ودوري أمم الكونكاكاف، والتي تقام مبارياتها في الساعات الأولى من صباح اليوم.

مباريات اليوم في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026


تشيلي × بوليفيا - 12:00 ليلا  - SSC EXTRA 1 HD
الإكوادور × بيرو - 12:00 ليلا  - SSC EXTRA 2 HD
فنزويلا × أوروجواي - 1:00 صباحا  - SSC3 HD
باراجواي × البرازيل - 3:30 صباحا  - SSC1 HD
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مواعيد مباريات اليوم صفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 أمم أفريقيا 2025

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