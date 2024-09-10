هولندا وألمانيا يتعادلان 2-2 في مباراة مثيرة بدوري الأمم الأوروبية (صور)

تعادل منتخب ألمانيا مع نظيره منتخب هولندا بهدفين مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت على ملعب يوهان كرويف أرينا، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن لقاءات الجولة الثانية من المستوى الأول بدوري الأمم الأوروبية.

وتقدمت هولندا أولًا عن طريق لاعب خط الوسط ريجنديرز قبل أن تعود ألمانيا وتسجل هدفين عن طريق أونداف وكيميتش، وفي الشوط الثاني أدركت الطواحين الهولندية التعادل عن طريق ظهيرهم الأيمن دومفريس.

ويتواجد المنتخبان في المجموعة الثالثة، واستهلت ألمانيا مشوارها بقوة بالفوز على أرضها بخماسية نظيفة في الجولة الأولى على حساب المجر، كما ضربت هولندا بقوة أيضًا بالفوز على ملعبها بنتيجة (5-2) على حساب البوسنة والهرسك.

وحسمت ألمانيا آخر مواجهة بين الفريقين بنتيجة (2-1)، والتي أتت في صورة ودية في شهر مارس الماضي ضمن استعدادات الفريقين حينها للمشاركة في يورو 2024.

تشكيل ألمانيا وهولندا



وفيما يلي تشكيل المنتخب الألماني الذي بدأ مباراة هولندا:

تير شتيجن- تاه- جروس- كيميتش- هافيرتز- أندريش- موسيالا- أونداف- شلوتيربيك- فيرتز- روم.

وجاء تشكيل هولندا الأساسي كالتالي:

فيربروجن- فان دايك- أكي- جرافينبيرش- سيمونز- شوتن- جاكبو- ريجنديرز- دي ليخت- بروبي- دومفريس.