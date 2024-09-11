الأربعاء 11 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الجيش الأمريكي يعلن تدمير 5 مسيرات ونظامين صاروخيين للحوثيين

الجيش الأمريكي يعلن
الجيش الأمريكي يعلن تدمير 5 مسيرات

أعلنت القيادة المركزية في الجيش الأمريكي، اليوم الأربعاء، أنها تمكنت من تدمير 5 مسيرات ونظامين صاروخيين في مناطق تسيطر عليها جماعة الحوثيين في اليمن.

وقالت في بيان إنه "خلال الـ 24 ساعة الماضية، نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية في تدمير خمس طائرات بدون طيار تابعة للحوثيين مدعومة من إيران ونظامين صاروخيين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".

وأضافت أنه "تبين أن هذه الأنظمة تشكل تهديدا واضحا وشيكا للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة. وقد تم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانا للسفن الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية".

وكان متحدث القوات المسلحة اليمنية التابعة للحوثيين العميد يحيى سريع أعلن أمس إسقاط مسيرة أمريكية هي الثانية خلال 72 ساعة.

وأعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثيون يوم السبت الماضي إسقاط طائرة أمريكية من طراز MQ9 أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء محافظة مأرب.

وكان الحوثيون توعدوا الولايات المتحدة وإسرائيل وبريطانيا بالمفاجآت في البر كما في البحر، بتقنيات جديدة غير مسبوقة في التاريخ.

وأكد الحوثيون أن البحر الأحمر بات خاليا من أي وجود عسكري أمريكي، وأضافوا أن واشنطن تلقت هزيمة قاسية في معركتها البحرية.

ويشن "الحوثيون" منذ نوفمبر الماضي هجمات بحرية تقول إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل والمتوجهة إلى موانئها، إسنادا للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

القيادة المركزية في الجيش الأمريكي جماعة الحوثيين طائرات بدون طيار حرية الملاحة متحدث القوات المسلحة اليمنية التابعة للحوثيين العميد يحيى سريع مسيرة امريكية طائرة أمريكية من طراز MQ9 محافظة مأرب قطاع غزة

الأكثر قراءة

بعثة منتخب مصر تصل القاهرة بعد الفوز على بوتسوانا (صور)

أخبار مصر: صاحب فتوى سرقة الكهرباء يطلب مناظرة الطيب، مصير سعد الصغير، عرض خيالي للشناوي، أبرز ما جاء في مناظرة ترامب وهاريس

سعر جرام الذهب صباح اليوم الأربعاء 11 سبتمبر 2024

من المطار للسجن.. القصة الكاملة لحبس سعد الصغير في حيازة مخدرات (إنفوجراف)

حبس وغرامة، عقوبة تعريض ذوي الإعاقة للخطر وفقا للقانون

جامعة حلوان تعلن إجراءات الكشف الطبي للطلاب الجدد

حق عبد الله لازم يرجع، تفاصيل جريمة هزت مواقع التواصل في الشرقية (صور)

وصل لسعر الكندوز، ننشر أسعار اللحوم الضأن في الأسواق

ads

منوعات

المزيد

سابقة هي الأولى من نوعها، قطع الكهرباء عن 11 منطقة سكنية في الكويت

جرفتها الفيضانات، حيوانات مفترسة "تتجول" في شوارع نيجيريا (فيديو)

نهاية جزر المالديف، أهم منطقة سياحية بالعالم مهددة بالاختفاء

نهاية مأساوية لمتسلق فوق قمة جبل روزا في إيطاليا

المزيد

خدمات

المزيد

القاهرة 41 درجة، درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 11- 9 - 2024

أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 في السوق

أسعار النحاس في الأسواق اليوم الثلاثاء 10-9-2024

تعرف على سعر القصدير اليوم الثلاثاء 10-9-2024

المزيد

انفوجراف

من المطار للسجن.. القصة الكاملة لحبس سعد الصغير في حيازة مخدرات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

اعتراف الكافرين بقدرة الله، تفسير الشعراوي للآية 25 من سورة لقمان (فيديو)

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 11-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 11-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية