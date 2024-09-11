الجيش الأمريكي يعلن تدمير 5 مسيرات ونظامين صاروخيين للحوثيين

أعلنت القيادة المركزية في الجيش الأمريكي، اليوم الأربعاء، أنها تمكنت من تدمير 5 مسيرات ونظامين صاروخيين في مناطق تسيطر عليها جماعة الحوثيين في اليمن.

وقالت في بيان إنه "خلال الـ 24 ساعة الماضية، نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية في تدمير خمس طائرات بدون طيار تابعة للحوثيين مدعومة من إيران ونظامين صاروخيين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".

وأضافت أنه "تبين أن هذه الأنظمة تشكل تهديدا واضحا وشيكا للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة. وقد تم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانا للسفن الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية".

وكان متحدث القوات المسلحة اليمنية التابعة للحوثيين العميد يحيى سريع أعلن أمس إسقاط مسيرة أمريكية هي الثانية خلال 72 ساعة.

وأعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثيون يوم السبت الماضي إسقاط طائرة أمريكية من طراز MQ9 أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء محافظة مأرب.

وكان الحوثيون توعدوا الولايات المتحدة وإسرائيل وبريطانيا بالمفاجآت في البر كما في البحر، بتقنيات جديدة غير مسبوقة في التاريخ.

وأكد الحوثيون أن البحر الأحمر بات خاليا من أي وجود عسكري أمريكي، وأضافوا أن واشنطن تلقت هزيمة قاسية في معركتها البحرية.

ويشن "الحوثيون" منذ نوفمبر الماضي هجمات بحرية تقول إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل والمتوجهة إلى موانئها، إسنادا للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.