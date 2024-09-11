موعد مباراة منتخب مصر المقبلة والفريق المنافس

حقق منتخب مصر الأول لكرة القدم فوزًا كبيرًا على حساب مضيفه منتخب بوتسوانا بأربعة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمعهما أمس الثلاثاء، في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025، المقرر إقامتها في المغرب.

منتخب مصر يتصدر مجموعته

بهذه النتيجة رفع منتخب مصر رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

منتخب موريتانيا، فيتو

ترتيب مجموعة مصر بعد الفوز على بوتسوانا

الأول: مصر - 6 نقاط (خاض مباراتين)

الثاني: الرأس الأخضر - 3 نقاط (خاض مباراتين)

الثالث: موريتانيا - 3 نقاط (خاض مباراتين)

الرابع: بوتسوانا - بدون نقاط (خاض مباراتين)

موعد مباراة منتخب مصر القادمة

وينتظر منتخب مصر الوطني مواجهتين قويتين أمام منتخب موريتانيا خلال الأجندة الدولية للفيفا في الفترة من 7 إلى 15 أكتوبر المقبلين، حيث يواجه الفراعنة المنتخب الموريتاني بالقاهرة أولا، ثم يطير إلى العاصمة نواكشوط في لقاء الإياب.

ومن المقرر، أن يعلن الكاف عن المواعيد النهائية للمباراتين خلال الأيام القادمة.