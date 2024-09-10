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رياضة

أول تعليق من حسام حسن بعد فوز منتخب مصر على بتسوانا برباعية

حسام حسن المدير الفني
حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، فيتو

منتخب مصر، أعرب حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، عن سعادته الكبيرة بالفوز الكبير الذي حققه الفراعنة على نظيره بوتسوانا برباعية نظيفة، وتصدره صدارة المجموعة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية برصيد 6 نقاط من مباراتين 

وأكد حسام حسن في تصريحات لشاشة بي إن سبورت بعد المباراة: كنت أعلم أن مباراة بتسوانا صعبة ولكن أشكر اللاعبين على الجهد الذي بذلوه والأداء الذي قدموه مع طريقة اللعب نجحنا في تحقيق فوز كبير مثل هذا.

وأضاف حسام حسن، سأواصل العمل مع الجهاز المعاون من أجل تطوير أداء الفريق خلال المرحلة المقبلة، وباب المنتخب مفتوح أمام جميع اللاعبين الذين يملكون الرغبة والتحدي لتمثيل منتخب مصر وإسعاد المصريين، مشددا على أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيد من التحسن في أداء الفراعنة.

مصر تضرب بوتسوانا برباعية نظيفة

فاز منتخب مصر على مضيفه بتسوانا بأربعة أهداف دون رد في مباراة الفريقين بالجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية ٢٠٢٥ المقرر إقامتها في المغرب. 

وسجل محمود حسن تريزيجيه الهدف الأول لمنتخب مصر في مرمى بتسوانا بالدقيقة 5.

ثم أضاف تريزيجيه الهدف الثاني في بتسوانا بالدقيقة 29.

سجل محمد صلاح الهدف الثالث لمنتخب مصر في مرمى بتسوانا بالدقيقة 59 قبل أن يحرز مصطفى فتحي الهدف الرابع بالدقيقة 94.

ليحقق منتخب مصر العلامة الكاملة بعدما رفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة بتحقيق الفوز في أول مباراتين.

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