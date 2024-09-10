هداف ولاية حسام حسن، تريزيجيه يقتحم قائمة منتخب مصر الذهبية

واصل محمود حسن تريزيجيه لاعب منتخب مصر، كتابة التاريخ مع الفراعنة بعد تسجيله هدفين في شباك بتسوانا، خلال المباراة التي تجمعهما ضمن الجولة الثانية من تصفيات أمم أفريقيا.

سجل محمود حسن تريزيجيه هدفين للمنتخب المصري في شباك مضيفه بوتسوانا، في الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية المقررة في المغرب.

ونجح تريزيجيه في متابعة تسديدة محمد صلاح التي ارتدت من الحارس ليسددها في الشباك معلنا تقدم المنتخب المصري بالهدف الأول، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 29 بعد تمريرة رائعة من رامي ربيعة، ليسددها تريزيجيه المنفرد بالمرمى في الشباك مضيفا الهدف الثاني.

وأضاف محمد صلاح الهدف الثالث لمنتخب مصر في الدقيقة 56 بعد متابعة كرة عرضية لمحمد حمدي.

هدفا تريزيجيه رفع رصيده من الأهداف تحت قيادة حسام حسن المدير الفني إلى 4 أهداف، ليصبح هداف الفراعنة في ولاية العميد، كما رفع رصيد أهدافه الدولية إلى 20 بقميص منتخب مصر.

وبذلك ارتقى تريزيجيه إلى الرقم 10 في ترتيب هدافي منتخب مصر تاريخيا، خلف جمال عبد الحميد صاحب المركز التاسع برصيد 21 هدفا، ثم أحمد الكاس، وحسن الشاذلي بالتساوي برصيد 25 هدفا.

وحمل محمد صلاح شارة كابتن منتخب مصر في مباراة اليوم أمام بتسوانا.