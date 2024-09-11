ترامب يصل إلى فيلادلفيا للمشاركة في المناظرة أمام هاريس

وصل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لفيلادلفيا قبل ساعات من انطلاق مناظرة تاريخية تجمعه بمنافسته الديمقراطية كامالا هاريس.

وظهر ترامب في مقطع مصور خاطف وهو يصعد طائرته متوجهًا إلى بنسلفانيا الولاية التي تستضيف ثاني أكبر مدنها فيلادلفيا المناظرة المرتقبة.

هبطت طائرة الرئيس الأمريكي السابق مساء الثلاثاء (بالتوقيت المحلي، الأربعاء في الشرق الأوسط) في مدينة فيلادلفيا حيث سيشارك الملياردير الجمهوري الطامح للعودة إلى البيت الأبيض في مناظرة منتظرة بشدّة ضدّ منافسته الديمقراطية نائبة الرئيس كامالا هاريس.

وستبدأ المناظرة في الساعة التاسعة مساء (الأولى من فجر الأربعاء ت. ج) على شبكة "إيه بي سي" وسيتابعها الملايين داخل الولايات المتحدة وخارجها، لا سيّما وأنّها المواجهة التلفزيونية الأولى، وربما الوحيدة، بين المرشحين.

#BREAKING | Trump is on his to way to Philadelphia for the debate pic.twitter.com/E5e15j11Bd — VOZ (@Voz_US) September 10, 2024

وربما يعكس الوصول المتأخر لترامب الذي صعد منفردا إلى الطائرة ثقته بنفسه، وهو أمر يسعى لتكريسه من أجل التأثير على نائبة الرئيس كامالا هاريس.

وعسكرت هاريس في بنسلفانيا الولاية المتأرجحة التي قد تكون حاسمة في السباق إلى البيت الأبيض.

ومنذ 5 أيام تقيم هاريس ورشة عمل مع فريقها من أجل الاستعداد إلى المناظرة الأولى بين الخصمين.

وسبق لترامب أن خاض مناظرة ضد الرئيس جو بايدن وكان تفوقه فيها واضحا فيما أداء المنافس الديمقراطي كارثيًّا.

وتسببت المناظرة في زيادة الضغط على بايدن من أجل الانسحاب، ما يلقي بعبء أكبر على هاريس المطالبة بتقديم إجابات شافية للناخبين الراغبين في التعرف عليها أكثر.

وقال بايدن، للصحفيين في البيت الأبيض عن المرشحة الديمقراطية: "تحدثت مع نائب الرئيس، وتبدو هادئة ومتماسكة، أعتقد أنها ستبلي بلاء حسنا".

ومن المقرر أن تتواصل المناظرة على مدار 90 دقيقة، ستجتهد فيها هاريس بحسب تعليقات مراقبين إلى استفزاز ترامب في محاولة لإفقاده أعصابه، ودفعه لارتكاب الأخطاء.

لكن ترامب المتمرس في المناظرات والمعروف للناخبين يحاول من جانبه أن يسلط الضوء على نقاط ضعف منافسته الديمقراطية، وحصارها في دائرة الاتهامات.