هل يحضر بايدن مناظرة ترامب وهاريس؟ البيت الأبيض يجيب ويلمح لذكرى حزينة

قبل ساعات من المناظرة الرئاسية المرتقبة بين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وكامالا هاريس، المرشحة الديمقراطية، تدور التساؤلات حول الرئيس جو بايدن وهل سيكون حاضرًا أم لا.

وللإجابة عن هذه التساؤلات أوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، أن “الرئيس بايدن لن يحضر المناظرة، لكنه سيتابعها من نيويورك”، حيث سيحضر فعاليات إحياء ذكرى هجمات 11 سبتمبر.

وقالت بيير في إفادة صحفية، الإثنين، إن "من المؤكد أن الرئيس سوف يراقب الأمر ويتابع المناظرة".

ولم تدل جان بيير بتفاصيل عن أي محادثات حول المناظرة بين هاريس وبايدن أو ما إذا كان قد أعطاها أي دروس من مواجهته الأخيرة مع ترامب، لكنها قالت إن الرئيس "فخور للغاية" بهاريس.

وأضافت: "ما أستطيع قوله هو أنه سيشاهد، ويدعم، ومن الواضح أنه فخور بها للغاية، وليس لدي أي شيء آخر أضيفه".

توقيت المناظرة

وتُجرى المناظرة بين المرشحة الديمقراطية ومنافسها الجمهوري، في مركز الدستور الوطني في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا.

ومن المقرر أن تبدأ المناظرة في الساعة التاسعة مساء اليوم بتوقيت شرق الولايات المتحدة، الواحدة صباحا بتوقيت جرينتش، وتستمر لمدة 90 دقيقة.

وتستضيف المناظرة قناة " ABC News "، وستبثها قناة " NBC News " على الهواء مباشرة، وستقدم تغطية شاملة في وقت الذروة بدءا من الساعة الثامنة مساءً بالتوقيت الشرقي، قبل بدء المناظرة بساعة، كما يمكن متابعتها على قناة " NBC4 " أو عبر الإنترنت على "قناة News4".