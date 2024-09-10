ماذا يجهز ترامب لهاريس خلال المناظرة المرتقبة؟ عضو بالحزب الجمهوري يجيب

قال ليف لارسون، عضو الحزب الجمهوري، إن مشكلة الإجهاض لن تكون من الأمور الرئيسية في المناظرة المرتقبة بين مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس، ومرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب، إلا إذا كان "ترامب" يرغب في ذلك.

ماذا سيركز ترامب في مناظرته مع كامالا هاريس

وأضاف "لارسون"، خلال مداخلة ببرنامج "منتصف النهار"، وتقدمه الإعلامية هاجر جلال، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن دونالد ترامب يركز على الملفات الاقتصادية، ولا أعتقد أنه يتحدث عن مشكلة الإجهاض.

ملف الهجرة والاقتصاد الأمريكي

وأشار إلى أن دونالد ترامب يركز أيضا على أمور أكثر تخص ملفات الهجرة والاقتصاد الأمريكي، حيث يؤيد العديد من الناخبين المرشح الجمهوري بسبب مثل هذه الملفات.

مناظرة ترامب وكامالا هاريس

وتتجه أنظار العالم اليوم إلى المناظرة الرئاسية الأولى بين المرشح الجمهوري دونالد ترامب ومنافسته الديمقراطية كامالا هاريس.

و مناظرة ترامب وهاريس الثانية خلال السباق الانتخابي الحالي بعد “مباراة” الرئيس الأمريكي جو بايدن وسلفه، في أواخر يونيو، والتي أطاحت ببايدن من السباق الرئاسي.