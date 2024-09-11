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رياضة

فاروق جعفر: يجب دعم حسام حسن ولاعبي منتخب مصر

منتخب مصر الأول لكرة
منتخب مصر الأول لكرة القدم، فيتو

أكد فاروق جعفر نجم الكرة المصرية السابق، أن منتخب مصر قدم مستوى جيد أمام بوتسوانا، وكان قادرًا على الفوز بنتيجة كبيرة، مشيدًا في الوقت ذاته بمستوى رامي ربيعة مدافع النادي الأهلي والذي يقدم مستوى مميز خلال الفترة الماضية سواء مع ناديه أو مع الفراعنة.

 

تألق رامي ربيعة مع منتخب مصر

وقال فاروق جعفر في تصريحات تليفزيونية: "الهدف الثاني الذي أحرزه تريزيجيه، صنعه رامي ربيعة بشكل رائع، كما أنه سجل هدفًا في المباراة السابقة أمام كاب فيردي، وبالإضافة أيضًا حمدي فتحي يقدم مستوى رائع في المباراتين".

منتخب مصر، فيتو

مشاركة أسامة فيصل تحسب لحسام حسن

وأضاف: "حسام حسن قام بالدفع بـ أسامة فيصل وقدم مستوى جيد، ويُحسب له الشكل الهجومي للمنتخب المصري، ولم نعرف من هو المهاجم الصريح في اللقاء، وظهرت حالة تفاهم كبيرة بين العناصر الهجومية، وكل اللاعبين كانوا نجومًا، ولم يُصادف المنتخب أي صعوبات، ومروان عطية وحمدي فتحي لعبوا بشكل جيد دفاعيًّا وهجوميًّا".

 

تغييرات حسام حسن صنعت الفارق في مباراتي منتخب مصر

وواصل: "لا يوجد اي سبب للهجوم ضد حسام حسن، علينا توجيه النصح فقط حال وجود أي خلل، يجب منحه الحرية الكافية وتوفير الإمكانيات التي يحتاجها، وتغييرات حسام حسن كانت جيدة في مواجهتي كاب فيردي وبوتسوانا".

 

العلاقة جيدة بين حسام حسن واللاعبين

وأكمل: "المباراة  كانت علاقة جيدة بين المدير الفني ولاعبي منتخب مصر، وكانت هناك روح جيدة بين الجميع، وهذه هي مكتسبات المرحلة الحالية، وأتمنى تلافي أي مشكلة مستقبلا، وأن نصل لـ كأس العالم 2026 وأمم إفريقيا وتقديم أداء ومستوى جيد".

 

إحتراف مزيد من اللاعبين

وختم: "الإمكانات أصبحت متوافرة كثيرًا للاعبين في منتخب مصر، بخلاف ما كان يحدث مسبقًا، أصبحت كل الأمور أفضل بمراحل، وأتمنى استمرار الدوافع المعنوية للاعبين وأن تكون هناك مساندة للجهاز الفني.. وكذلك أتمنى احتراف المزيد من اللاعبين أوروبيا لدعم المنتخب المصري".

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