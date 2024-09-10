الفراعنة بالعلامة الكاملة، منتخب مصر يهزم بتسوانا برباعية في تصفيات أمم أفريقيا

منتخب مصر، فاز منتخب مصر على مضيفه بتسوانا بأربعة أهداف دون رد في مباراة الفريقين بالجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية ٢٠٢٥ المقرر إقامتها في المغرب.

وسجل محمود حسن تريزيجيه الهدف الأول لمنتخب مصر في مرمى بتسوانا بالدقيقة 5.

ثم أضاف تريزيجيه الهدف الثاني في بتسوانا بالدقيقة 29.

سجل محمد صلاح الهدف الثالث لمنتخب مصر في مرمى بتسوانا بالدقيقة 59 قبل أن يحرز مصطفى فتحي الهدف الرابع بالدقيقة 94.

ليحقق منتخب مصر العلامة الكاملة بعدما رفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة بتحقيق الفوز في أول مباراتين.

وخاض محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي مباراته الدولية رقم 100 بقميص منتخب مصر الوطني، عندما يشارك أمام بتسوانا في اللقاء.

وحمل محمد صلاح شارة كابتن منتخب مصر في مباراة اليوم أمام بتسوانا.

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، تشكيل الفريق الذي سيبدأ به مواجهة منتخب بتسوانا، في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025، المقرر إقامتها في المغرب.

تشكيل منتخب مصر أمام بتسوانا

محمد الشناوي

محمد هاني

رامي ربيعة

حمدي فتحي

خالد صبحي

محمد حمدي

مروان عطية

أحمد سيد زيزو

محمود تريزيجيه

محمد صلاح

أسامة فيصل

الاحتياطي:

المهدي سليمان - مصطفى شوبير - أحمد عيد - أحمد رمضان بيكهام - محمد شحاته - أحمد نبيل كوكا - محمد النني - ناصر ماهر - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل - محمد الشامي