أخبار الحوادث اليوم: حبس سعد الصغير 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة حيازة المخدرات.. موعد أولى جلسات محاكمة محامي المساكنة.. والنيابة تستمع لأقوال الناجين من انهيار عقار الزيتون

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

حبس سعد الصغير 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة حيازة المخدرات



أمرت نيابة النزهة بحبس المطرب سعد الصغير والمتهم بحيازة سجائر إلكترونية “فيب” بها مواد مخدرة، في مطار القاهرة الدولي 4 أيام على ذمة التحقيق.

وبحسب مصادر في مطار القاهرة، تم ضبط المطرب سعد الصغير الساعة 11 مساء أمس الإثنين، أثناء إنهاء إجراءاته الجمركية لدى خروجه من المطار.

وبالتفتيش وجد بحوزته 9 فيب داخل حقيبته، وعلى الفور حرر رجال الجمارك محضر ضبط جمركي وتم تحويله إلى قسم النزهة.

وقالت المصادر، إن المطرب سعد الصغير، وصل إلى مطار القاهرة مساء أمس الإثنين، قادما من أمريكا ترانزيت على متن طائرة الخطوط القطرية، وتم الضبط الجمركي لما بحوزته من ممنوعات، وتحويله إلى قسم النزهة.

5 نوفمبر، أولى جلسات محاكمة محامي المساكنة بتهمتي ازدراء الأديان والترويج للدعارة

حددت النيابة العامة 5 نوفمبر المقبل لنظر أولى جلسات محام، بتهمة ازدراء الأديان والترويج للدعارة بعد تصريحاته بقبوله بـ المساكنة لابنته وذلك أمام محكمة جنح القاهرة الجديدة.

وقال البلاغ إنه “بعد تصريحات المنتمي زورا إلى نقابة المحامين في إحدى القنوات الفضائية بأنه يقبل على ابنته المساكنة ويدعو إلى الافتخار بذلك، والطعن في الثوابت الدينية والافتراء على الفقهاء والأئمة وازدراء الدين الإسلامي ما يهدم قيم المجتمع ويحرض على الفسق والفجور، ويعمد إلى تسهيل الدعارة”.

وأضاف البلاغ: "تلك التصريحات تقع تحت تأثيم قانون العقوبات في المواد 98 و160 و178 و269، ومواد قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم 175 لسنة 2018".

تحف مطلية بالذهب وفضيات ثمينة، النيابة تحقق في سرقة شقة مذيعة قناة الأهلي بالهرم

تباشر نيابة الجيزة التحقيق في سرقة شقة مذيعة قناة الأهلي بمنطقة الهرم، حيث تسلل ملثمان إلى شقتها واستوليا على مبلغ مالي وبعض التحف الثمينة.

وتضمنت قائمة المسروقات، تحف مطلية بالذهب وفضيات ثمينة وانتيكات ملك والدتها الإذاعية الشهيرة الراحلة منيرة يوسف كبيرة مذيعات الشباب والرياضة ومبلغ مالي 3 آلاف جنيه كانوا في "بونبونيرة" الريسيبشن.

وخلال التحقيقات، ذكرت مريم سميح مذيعة قناة الأهلي وابنة الاذاعية الشهيرة منيرة يوسف، أنها اكتشفت سرقة بعض المقتنيات الثمينة من شقتها.

رفض طلب مضيفة الطيران المتهمة بقتل ابنتها رد هيئة المحكمة وتغريمها ألف جنيه

قررت محكمة استئناف القاهرة، رفض طلب دفاع مضيفة الطيران التونسية بالقاهرة المتهمة بقتل ابنتها، برد هيئة المحكمة وقضت بتغريم المتهمة ألف جنيه.

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمة إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت لها تهمة القتل.

واعترفت المتهمة بارتكاب جريمة القتل أمام جهات التحقيق، وأنها أنهت حياة ابنتها بزعم «الأوامر الإلهية جات لى كده» على حد قولها.

وقالت: «يوم الجريمة تشاجرت مع زوجي وكان نايم في الريسبيشن، لأني طلعته بره الأوضة وقلت له عاوزة هدوء عشان حان وقتي للذهاب إلى السماء، وبعدها حدثت مشادة بيننا وأكدت له إني بمجرد نومي هابقى كويسة».

النائب العام يأمر بالتحقيق في واقعة نشر خبر كاذب من شأنه تكدير الأمن العام



أمر النائب العام المستشار محمد شوقي، باتخاذ إجراءات التحقيق في واقعة تداول منشور يتضمن خبرًا كاذبًا بضبط قاضٍ على ذمة إحدى القضايا.

حيث رصدت النيابة العامة، يوم الأحد الماضي، تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، يحوي خبرًا كاذبًا بالقبض على قاضٍ يعمل بإحدى المحاكم.

النائب العام يأمر بالتحقيق في واقعة نشر خبر كاذب من شأنه تكدير الأمن العام

وقد أسفر فحص النيابة العامة لتلك المواقع عن اضطلاع شخص -مصري هارب خارج البلاد- باصطناع ذلك الخبر ونشره من خلال حسابات أدارها على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى أثر ذلك أمر النائب العام باتخاذ إجراءات التحقيق العاجل مع القائمين على نشر وإذاعة ذلك الخبر بمختلف وسائل التواصل الاجتماعي، وتكليف الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بتتبع الحسابات التي تداولت الخبر، وتحديد القائمين على إدارتها، وسؤالهم بشأن تلك الواقعة.

مصدر يكشف مصير سعد الصغير والمطرب: "معرفش إنجليزي".. وآخر ظهور للمطرب قبل القبض عليه (صور)

كشف مصدر أمني أنه من المقرر عقب انتهاء الجهات القضائية من التحقيقات مع المطرب سعد الصغير بتهمة حيازة مواد مخدرة التي ضبطت معه بمطار القاهرة، أن يتم إرسال المواد التي عثر عليها بحوزته إلى معمل كيماوي بالطب الشرعي للفحص، وبيان هل تحتوي على مواد مخدرة من المدرجة بجداول المخدرات المصرية.

تأجيل محاكمة يحيى موسى و16 آخرين بتهمة تمويل الإرهاب لـ 9 نوفمبر

قررت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة القيادي الإخواني يحيى موسى و16 آخرين في قضية التمويل والإتجار في النقد الأجنبي إلى جلسة 9 نوفمبر المقبل لسماع شهود الإثبات.

سعد الصغير ينفي تعاطيه المخدرات: "شنطة المضبوطات أعطاها صديق لي في أمريكا ولم أفتحها"

يواصل البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة التحقيق مع الفنان سعد الصغير في واقعة ضبطه بمطار القاهرة، وبحوزته مواد مخدرة عبارة عن سجائر إلكترونية وفيب بزيت الماريجوانا كان داخل محتوياته، والمدرجة في جداول المخدرات المصرية.

ونفى المطرب معرفته بهذه المواد قائلا: “معرفش عنها حاجة، والشنطة المضبوط فيها المخدرات صديق أعطاها لي في أمريكا قبل سفري بساعات ولم أفتحها، لإنشغالي في العودة القاهرة”.

وحررت قوات مباحث قسم شرطة النزهة محضر ضبط الفنان سعد الصغير وبحوزته مواد مخدرة، بعد ضبطه في مطار القاهرة، خلال تفتيشه والعثور بحوزته على مواد مخدرة أثناء خروجه عقب عودته من أمريكا.

طقطقة وهزة قوية، جرينا وسيبنا كل حاجة ورانا"، أقوال الناجين من انهيار عقار الزيتون

استمعت نيابة الزيتون لأقوال الناجين من انهيار عقار الزيتون والمكون من 4 طوابق، ويقع بشارع محمود الديب بدائرة قسم الزيتون بمحافظة القاهرة، والذي أسفر عن مصرع شخص وإصابة 4 آخرين.

وقال الناجون: إن البيت قديم ومبني منذ أكثر من 50 عاما، مضيفين أن ترميمات كان يقوم بها بعض السكان قد تكون السبب في سقوطه.

وأضافوا أنهم سمعوا صوت طقطقة وهزة قوية في المنزل فخرجوا مسرعين منه لينهار بعد أقل من دقيقة من خروجهم، قائلين: "عرفنا إن البيت بيقع جرينا وسيبنا كل حاجة ورانا".

الداخلية تعلن تشغيل وحدتي مرور مميزتين بالرحاب ومدينتى (صور)

أعلنت وزارة الداخلية، بدء التشغيل الفعلى لوحدتي مرور مميزتين بالرحاب ومدينتى بمحافظة القاهرة.