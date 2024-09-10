الثلاثاء 10 سبتمبر 2024
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حوادث

تفاصيل جديدة في محاولة هروب مدمنين من مصحة غير مرخصة ومصرع أحدهم بالجيزة

مصحة لعلاج الادمان،
مصحة لعلاج الادمان، فيتو

 أمرت النيابة العامة بعرض جثة مدمن لقى مصرعه في أثناء محاولته الهرب مع زملائه من مصحة لعلاج الإدمان بمنطقة أوسيم في الجيزة، على الطب الشرعي، لإعداد تقرير وافي عن سبب الوفاة، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

وأمرت النيابة بحجز صاحب المصحة على ذمة التحريات، كما كلفت بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم حول الواقعة.

 

مصرع شاب خلال محاولة الهروب من مصحة إدمان

 ولقى شاب مصرعه خلال الهروب من مصحة غير مرخصة لعلاج الإدمان في أوسيم، وتم ضبط المسئولين عن المصحة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

 

البداية كانت بورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مصرع أحد الأشخاص داخل مصحة لعلاج الإدمان في أوسيم، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن نزلاء المصحة خلال الهرب لقى أحدهم مصرعه نتيجة التدافع.

 

ألقى رجال المباحث القبض على المسئولين عن المصحة، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

 

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