خطوات تقديمك بلاغا للنائب العام وأنت في المنزل

تعتبر البلاغات الموجهة للنائب العام وسيلة هامة يلجأ إليها العديد من المواطنين عند تعرضهم لعمليات النصب أو الاستيلاء على حقوقهم من قِبَل الأشخاص الذين يتجاوزون حدود القانون، ومن أجل تيسير هذه العملية وتوفير الوقت والجهد على المواطنين، تم تطوير خدمة منظومة العرائض الإلكترونية الموحدة للنائب العام.

وترصد فيتو لقرائها، إجراءات وخطوات تقديم شكوى للنائب العام عبر اون لاين وانت في منزلك، دون الحاجة إلى زيارة النيابة العامة شخصيًا.



طرق تقديم البلاغات للنائب العام إلكترونيا

يبدأ مقدم البلاغ بزيارة الموقع الرسمي للنيابة العامة على الإنترنت، حيث يتم توفير خدمة تقديم البلاغات الإلكترونية.

-استمارة تقديم البلاغ الإلكترونية

بعد الدخول إلى الموقع، يقوم مقدم البلاغ بالضغط على رمز "استمرار" للوصول إلى صفحة جديدة تحتوي على الإرشادات والقوانين المتعلقة بتقديم البلاغات، وبمجرد الضغط على زر "موافق" لتقديم الخدمة، يتم توجيهه إلى صفحة ملء البيانات اللازمة.

-ملء الاستمارة وتقديم الوثائق الداعمة

يقوم المواطن بملء الاستمارة الخاصة بتقديم البلاغ ويقوم بإرفاق المستندات الداعمة للبلاغ عن طريق سحبها إلكترونيًا، بعد ذلك يتم إجراء عملية الدفع عبر الإنترنت باستخدام خدمة الدفع الإلكتروني.

-متابعة البلاغ

يُتيح لمقدم البلاغ متابعة حالة البلاغ الخاص به عن طريق الدخول إلى الموقع مرة أخرى واختيار خيار "متابعة العرائض الإلكترونية"، أو يمكنه انتظار رسالة على هاتفه المحمول تفيده بنتيجة التحقيق.