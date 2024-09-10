أمراض تمنع التطعيم الأساسى لطفلك الرضيع، حفاظا على صحته

التطعيمات الأساسية الموجودة فى سعادة الميلاد هى تطعيمات ضرورية وفرتها الدولة للأطفال الرضع للوقاية من الأمراض المعدية وعدم انتشارها.

والأمهات والآباء ملزمون بتطعيم الطفل هذه التطعيمات فى مواعيدها، والتخلف عنها يعرضهم للمساءلة القانونية، ولكن أحيانا تكون صحة الطفل غير مؤهلة للتطعيم ما يلزم تأجيله لحين تعافى الطفل.

أمراض تمنع طفلك من التطعيمات الأساسية

ويقول الدكتور محمد صلاح شبيب استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة: إن هناك أمراض يصاب بها الطفل الرضيع تمنع حصوله على التطعيمات الأساسية لحين الشفاء حفاظا على صحته، ومن هذه الأمراض:

الأدوار الحادة مثل التهاب شعبي حاد، التهاب رئوي حاد، التهاب شعيبي حاد، التهاب حاد في الأذن الوسطى.

ارتفاع في درجة حرارة الطفل أكثر من 38.5.

نزلة معوية مصاحبها ترجيع واسهال شديد.

وأضاف شبيب: أما أدوار التعب البسيطة مثل البرد والرشح والكحة الخفيفة وارتفاع بسيط في درجة الحرارة لا يمنع التطعيم.

الطفل الرضيع، فيتو

نصائح مهمة يجب اتباعها مع الطفل الرضيع

ويجب على الأمهات الاهتمام بالرضاعة الطبيعية منذ ولادة الطفل حتى أول عامين من عمره، مع الاهتمام بإدخال الطعام للطفل عند إتمامه 6 أشهر من عمره، كما يجب اتباع تعليمات الرضاعة الصحيحة حيث عمل مواعيد لها، وعدم إرضاع الطفل وهو نائم لحمايته من غازات البطن التي تسبب بكائه المستمر.

ويجب الاهتمام عند إدخال الطعام للطفل، بإدخاله تدريجيا، حيث يفضل البدء بالخضراوات والفاكهة المسلوقة والمهروسة، مثل الكوسة والجزر والبطاطس والقرع، ثم تقديم الزبادي، واللحوم أيضا يمكن ضربها في الخلاط وتقديمها للطفل، مع الأرز والشوربة أو الملوخية، مع عدم إضافة الملح إلى طعام الطفل ويمكن إضافة عصير الليمون.

وبالنسبة الفاكهة يمكن هرسها وتقديمها للطفل على حالتها أو مزجها مع الزبادي، ويمكن عمل العصائر الطبيعية للطفل وتقديمها له بدون سكر، والعصائر ترطب على الطفل فى الطقس الحار وتمده بالعناصر الغذائية المهمة.

كما يجب الاهتمام بنظافة الطفل وتغيير الحفاض كلما تبلل لحمايته من التهاب الحفاض الذي ينتشر بين الرضع فى فصل الصيف وفى حر الصيف يجب الاهتمام بإحمام الطفل في الصيف لتخفيف حرارة الطقس عليه.

وبشكل عام يجب التنوع بين الأكلات، ومن المهم تقديم الطعام للطفل بشكل متنوع، على أن تكون أطعمة صحية تحتوي على العناصر الغذائية المهمة، ولهذا يجب التنويع بين الخضراوات والفاكهة والابتعاد عن الأطعمة التي تحتوي على الدهون المشبعة والدهون المتحولة، والتي من الممكن أن تؤدي إلى سمنة الأطفال والتأثير على صحتهم في المستقبل.