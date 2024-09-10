منتخب مصر، يلتقي منتخب مصر الأول لكرة القدم اليوم الثلاثاء نظيره البوتسواني في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية ٢٠٢٥ المقرر إقامتها في المغرب

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام بوتسوانا

واستقر حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر بشكل كبير على التشكيلة الأساسية التي ينوي الاعتماد عليها في مباراة اليوم أمام بوتسوانا، في ظل غياب بعض الركائز الأساسية بعض تعرضهم للإصابة في المباراة الماضية أمام كاب فيردي

وبات من المتوقع أن يبدأ منتخب مصر مباراته أمام بوتسوانا بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - حمدي فتحي - محمد حمدي

الوسط: محمد النني - مروان عطية - محمد شحاتة

الهجوم: محمد صلاح - أسامة فيصل - تريزيجيه (إبراهيم عادل)

منتخب مصر يضرب كاب فيردي بثلاثية

وكان منتخب مصر حقق فوزا كبيرا على كاب فيردي بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمعهما الجمعة الماضي باستاد القاهرة الدولية بثلاثة أهداف مقابل لاشيئ.

يسعى منتخب مصر لتحقيق الفوز على نظيره البتسواني في لقاء الثلاثاء المقبل، من أجل الإنفراد بصدارة المجموعة مبكرا، وتعزيز حظوظه في التأهل للنسخة القادمة من بطولة الأمم الإفريقية، المقرر إقامتها في المغرب.

إصابة مصطفى محمد وعمر مرموش

وشهدت مباراة الفراعنة الأخيرة أمام كاب فيردي، إصابة الثنائي مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي وعمر مرموش جناح إنتراخت فرانكفورت الألماني، حيث أصيب الأول بإجهاد في العضلة الخلفية، فيما أسيب الثاني بجزع في الرباط الخارجي للركبة.

إصابة الثنائي مصطفى محمد ومرموش، دفعت الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، لإتخاذ قرار بإستبعادهما من معسكر الفريق وعدم مرافقة البعثة إلى بوتسوانا.