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الإصابات تضرب لاعبي المنتخب في تصفيات أمم أفريقيا.. تغييرات متوقعة في تشكيل الفراعنة أمام بوتسوانا.. أسامة فيصل يقترب لخلافة مصطفى محمد.. وموعد المباراة يشعل أزمة مع الكاف

منتخب مصر الاول لكرة
منتخب مصر الاول لكرة القدم، فيتو

يطمح منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة مديره الفني حسام حسن، لمواصلة نتائجه وعروضه الجيدة في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025، وذلك عندما يواجه نظيره منتخب بوتسوانا يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية من التصفيات.

وكان منتخب مصر حقق فوزا كبيرا على كاب فيردي بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمعهما الجمعة الماضي باستاد القاهرة الدولية بثلاثة أهداف مقابل لاشيئ.

يسعى منتخب مصر لتحقيق الفوز على نظيره البتسواني في لقاء الثلاثاء المقبل، من أجل الإنفراد بصدارة المجموعة مبكرا، وتعزيز حظوظه في التأهل للنسخة القادمة من بطولة الأمم الإفريقية، المقرر إقامتها في المغرب.

إصابة مصطفى محمد وعمر مرموش

وشهدت مباراة الفراعنة الأخيرة أمام كاب فيردي، إصابة الثنائي مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي وعمر مرموش جناح إنتراخت فرانكفورت الألماني، حيث أصيب الأول بإجهاد في العضلة الخلفية، فيما أسيب الثاني بجزع في الرباط الخارجي للركبة.

إصابة الثنائي مصطفى محمد ومرموش، دفعت الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، لإتخاذ قرار بإستبعادهما من معسكر الفريق وعدم مرافقة البعثة إلى بوتسوانا.

إبراهيم عادل وأسامة فيصل، فيتو

تعديلات في تشكيلة منتخب مصر أمام بوتسوانا

وشكى بعض لاعبي المنتخب الوطني من الإجهاد البدني، نتيجة عدم حصولهم على الراحة السلبية الكافية بعد موسم طويل وشاق، أبرزهم أحمد سيد زيزو ومحمد النني.

وبات من المؤكد بعد هذه الإصابات وحالات الإجهاد البدني بين لاعبي منتخب مصر، أن يجري حسام حسن مجبرا بعض التعديلات على تشكلية الفراعنة الأساسية في المباراة القادمة أمام المنتخب البوتسواني.

ومن المتوقع، أن يدفع حسام حسن باللاعب أسامة فيصل أساسيا في مركز رأس الحربة بديلا عن مصطفى محمد، كما يتوقع أن يدفع باللاعب إبراهيم عادل في مركز الجناح بدلا من عمر مرموش.

أحمد حسن كوكا، فيتو

تغييرات متوقعة في تشكيلة الفراعنة بسبب الإجهاد

وتتجه النية لدى الجهاز الفني لمنح أحمد سيد زيزو قسط من الراحة أمام بوتسوانا بسبب معاناة اللاعب من الإجهاد، لذلك ربما يتم الاحتفاظ به على مقاعد البدلاء، على أن يتم الدفع بأحد الثنائي أحمد نبيل كوكا أو محمد شحاتة بدلا منه في التشكيلة الاساسية.

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام بوتسوانا

وبات من المتوقع أن يبدأ منتخب مصر مباراته أمام بوتسوانا بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - حمدي فتحي - محمد حمدي

الوسط: محمد النني - مروان عطية - محمد شحاتة

الهجوم: محمد صلاح - أسامة فيصل - تريزيجيه (إبراهيم عادل)

منتخب بوتسوانا، فيتو

كاف يعدل موعد المباراة ومنتخب مصر يرفض

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، إقامة مباراة منتخب مصر وبتسوانا في الثامنة مساء غد الثلاثاء (التاسعة بتوقيت مصر)، ضمن الجولة الثانية من تصفيات أمم أفريقيا، بعد أن كان محددا لها الرابعة عصرا 

وجاء قرار الكاف بسبب تأخر عودة منتخب بوتسوانا من موريتانيا بسبب ظروف الطيران

منتخب مصر يرفض قرار الكاف

ورفض مسئولو منتخب مصر قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” الخاص بتأجيل مباراة الفراعنة أمام بوتسوانا لتقام في التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، بعد أن كان محددا لها الرابعة عصرا 

وأرسل منتخب مصر خطابا رسميا لمسئولي الاتحاد الأفريقي يؤكد رفضه الموعد الجديد للمباراة والالتزام بإقامة المباراة في موعدها لارتباط المحترفين واللاعبين المشاركة أنديتهم في دوري الأبطال والكونفدرالية بمواعيد سفر ومباريات، وينتظر مسئولو المنتخب الوطني الرد النهائي من كاف.

فيتو تكشف موقف لوائح الكاف من مباراة منتخب مصر وبتسوانا

وكشف مصدر مسئول في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، عن تفاصيل لوائح الكاف الخاصة بتأجيل مباراة منتخب مصر أمام نظيره منتخب بوتسوانا، في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025، التي كان من المقرر إقامتها في الرابعة عصر غد الثلاثاء فى مدينة فرنسيستوون البتسوانية.

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، فيتو

مواعيد الطيران ليست ظرفا قهريا

وأكد المصدر لفيتو، أن مواعيد الطيران لا تعتبر ظرفا قهريا يستدعي تأجيل المباريات وفقا للوائح الفيفا وكذلك الكاف.

وأوضح المصدر، أن الكاف يشترط لتأجيل مباراة مصر وبوتسوانا، موافقة الطرف الآخر للمباراة وهو هنا المنتخب المصري، نظرا لأنه يمتلك لاعبين محترفين ولديهم ارتباطات ومواعيد طيران مع أنديتهم الأوروبية والعربية، وبالتالي في حال رفض منتخب مصر تأجيل المباراة وأصر على إقامتها في موعدها المحدد سلفا، فهنا لن يكون أمام الكاف إلا إقامة المباراة في موعدها.

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