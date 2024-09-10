منتخب مصر بالأحمر أمام منتخب بتسوانا اليوم
منتخب مصر، أسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، في المباراة المقرر لها السابعة مساء، اليوم الثلاثاء، بتوقيت القاهرة ضمن مواجهات الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية ٢٠٢٥ بالمغرب، عن ارتداء منتخب مصر القميص الأحمر والشورت الأبيض، بينما يرتدي منتخب بتسوانا القميص الأزرق فاتح.
حضر الاجتماع الفني ممثلًا عن مصر مينا سامح إداري المنتخب، وعبد الله سيد مدير المهمات.
موعد مباراة مصر وبتسوانا
وحدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” رسميًّا موعدًا جديدًا ونهائيًّا لمباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم أمام بتسوانا.
وأخطر الكاف منتخب مصر بإقامة مباراة بتسوانا في السابعة مساء بدلًا من التاسعة بعد اعتراض المنتخب على الموعد القديم.
منتخب مصر يتمسك بإقامة مباراة بوتسوانا في موعدها
ورفض مسؤولو منتخب مصر الموافقة على طلب منتخب بوتسوانا بتأجيل المباراة المنتظرة بين المنتخبين لتقام مساء اليوم الثلاثاء بعد أن كان محددا لها الرابعة عصرا في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية.
وجاء رفض منتخب مصر تأجيل المباراة لتقام ليلًا بسبب ارتباط اللاعبين المحترفين بمواعيد الطيران للعودة إلى أنديتهم، إلى جانب ارتباط اللاعبين المحليين بمباريات فرقهم في البطولات الإفريقية للأندية.
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