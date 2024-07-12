ناويين يغدروا، صحيفة عبرية تكشف اتفاق رئيس الموساد ونتنياهو بعد المرحلة الأولى من الصفقة

كشفت مصادر مطلعة لصحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، نقاشات جرت خلال اجتماع مجلس الوزراء الأمني في إسرائيل، الخميس.

وجاء في النقاشات أن رئيس الموساد ديفيد برنياع أيد أحد المطالب الرئيسية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في المفاوضات المتعلقة باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ووفق هذه المصادر، قال برنياع للوزراء إن مطالبة نتنياهو بالاحتفاظ بحق الجيش الإسرائيلي في استئناف القتال بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من أي صفقة، ستمنح إسرائيل نفوذًا كبيرًا لضمان عدم قيام حماس بتغيير هوية الرهائن التي تنوي إطلاق سراحهم، وأيضًا للمضي قدمًا في المرحلة الثانية من إطلاق سراح الأسرى.

وخلال الاجتماع، أطلع برنياع الوزراء على تطورات المفاوضات، مشيرًا إلى أن العمليات المكثفة التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في غزة تساعد في دفع المفاوضات قدمًا.

وأضاف أنه يقف وراء مبدأ استئناف الأعمال العدائية، معتبرا أن هذا النهج قد يؤدي إلى عودة الرهائن والجنود الذكور الذين لم يُدرجوا في المرحلة الأولى من الصفقة.

وأشار برنياع إلى أن استئناف القتال سيعزز موقف إسرائيل التفاوضي ويضمن تنفيذ الشروط المتفق عليها في المراحل التالية من الصفقة.