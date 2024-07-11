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خارج الحدود

ترك السلطة وانسحاب من فيلادلفيا، صحيفة أمريكية تكشف صفقة غزة الكبرى

حركة حماس، فيتو
حركة حماس، فيتو

كشف تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية اليوم الخميس أن إسرائيل وحماس اتفقتا على ألا يحكم أي منهما غزة في المرحلة الثانية من الصفقة.

ووفقا للصحيفة، ستكون هناك "حكومة مؤقتة" ستبدأ في المرحلة الثانية من الصفقة، وخلالها ستحكم قوة فلسطينية مدعومة من السلطة الفلسطينية بالقطاع، وقت أبلغت حماس الوسطاء وفق مزاعم الصحيفة الأمريكية، بأنها مستعدة للتنازل عن السلطة لصالح ترتيب الحكم المؤقت أثناء المفاوضات.

قوة مدنية من السلطة الفلسطينية تحكم غزة

وأضافت واشنطن بوست، أنه حسب المتداول أن حماس وافقت على التخلي عن سلطة الحكم في غزة لصالح حكومة مدنية، وقوة مكونة من 2500 عنصر تابعة لحركة فتح أو مقربين من السلطة الفلسطينية.

وتابع الصحيفة أن القضية الأخرى المثيرة للجدل، هي القوة الإسرائيلية الموجودة على محوري نتساريم وفيلادلفيا، وعلى ما يبدو أن إسرائيل وافقت على الانسحاب بضمانات أمنية.

حماس تتنازل عن الضمانات المكتوبة

وأشارت التسريبات، إلى أن حماس تنازلت عن ضمان مكتوب لوقف العدوان، واكتفت بقرار مجلس الأمن كاتفاق إطار، في حين اشترطت إسرائيل استئناف القتال، إذا ما حاولت حماس إعادة بناء قوتها المتمثلة فى كتائب القسام.

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