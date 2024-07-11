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رياضة

الدوري المصري، مودرن سبورت يزيد معاناة المقاولون بـ 2-1

مودرن سبورت، فيتو
مودرن سبورت، فيتو

الدوري المصري، فاز فريق مودرن سبورت على نظيره المقاولون العرب بثنائية مقابل هدف  من مباراة الفريقين، ضمن مؤجلات الجولة الـ30 لبطولة الدوري المصري الممتاز باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

أهداف مباراة مودرن سبورت والمقاولون العرب

وخطف فريق مودرن سبورت هدف التقدم عن طريق رأسية المغربي عبد الكبير الوادي، في الدقيقة 21، بعد ركلة حرة نفذها طارق طه.
وحرص لاعبو مودرن سبورت على الاحتفال بالهدف برفع شارة الحداد وقميص يحمل صورة زميلهم الراحل أحمد رفعت.

وعزز مودرن سبورت تقدمه بالهدف الثاني في الدقيقة 44، بعد عرضية أرضية من محمود شعبان، تابعها أرنولد إيبا بتسديدة أرضية متقنة بقدمه اليسرى.

وتحصل المقاولون العرب على ركلة جزاء في الدقيقة 71، بعد تدخل من أحمد خالد كباكا على الأوغندي جواكيم أوجيرا.

وقلص أحمد عبدالعزيز مودي الفارق لصالح المقاولون العرب بعدما سدد ركلة الجزاء بنجاح في شباك الحارس محمود حمدي.

الراحل أحمد رفعت

ووقف الجميع بمباراة مودرن سبورت والمقاولون العرب دقيقة حداد علي روح الراحل احمد رفعت قبل انطلاق مباراة الفريقين 

وزين الراحل أحمد رفعت قميص لاعبي فريق مودرن سبورت خلال عمليات الإحماء وكتب علي القميص: "لن ننساك اللاعب الخلوق احمد رفعت".

كما حملت لافتات صورة الراحل أحمد رفعت مكتوب عليها "الله يرحمك يا رفعت في الجنة إن شاء الله أبدا لن ننساك".

ووضع المقاولون العرب لافتة خاصة تحمل صورة الراحل أحمد رفعت قبل انطلاق مباراة الفريق أمام مودرن سبورت.
 

ترتيب الدوري المصري


ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز ويليه الأهلي في المركز الثاني قبل إنطلاق المباريات المؤجلة.

 

1- بيراميدز 68 نقطة

2- الأهلي 57 نقطة

3- المصري البورسعيدي 51 نقطة

4- مودرن سبورت 44 نقطة

5- سموحة 42 نقطة

6- إنبي 42 نقطة

7- الزمالك 41 نقطة

8- زد اف سي 41 نقطة

9- سيراميكا كليوباترا 41 نقطة

10- الاتحاد السكندري 38 نقطة

11- طلائع الجيش 35 نقطة

12- البنك الأهلي 33 نقطة

13- الجونة 32 نقطة

14- الإسماعيلي 31 نقطة

15- فاركو 29 نقطة

16- بلدية المحلة 23 نقطة

17- المقاولون العرب 20 نقطة

18- الداخلية 19 نقطة

 

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الدوري المصري مودرن سبورت المقاولون العرب

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