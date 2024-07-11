الخميس 11 يوليو 2024
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حوادث

مصرع طفلة ووالدها وإصابة شقيقها بصعق كهربائي في المنيا

إسعاف، ڤيتو
إسعاف، ڤيتو

لقيت طفلة ووالدها مصرعهما فيما أصيب شقيقها، إثر تعرضهم لصعق كهربائي بإحدى قرى المنيا، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مصرع طفلة ووالدها وإصابة شقيقها بصعق كهربائي بالمنيا

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مصرع طفلين غرقًا في المنيا

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إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بقرية الكفور في المنيا

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بتلقيها بلاغا بمصرع طفلة ووالدها وإصابة شقيقها  نتيجة إصابتهم بصعق كهربائي بإحدى قرى محافظة المنيا.

إسعاف المنيا


على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين مصرع "رحمة.م" ووالدها "محمد.ا"، وإصابة "معاذ.م".

مستشفى المنيا العام 

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مصرع شخصين صعقا بالكهرباء بأحد المصانع في المنيا

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مصرع 4 أشخاص بينهم 3 أطفال غرقًا في المنيا

تم نقل المصاب إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج اللازم وإيداع الجثث داخل مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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