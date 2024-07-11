مصرع 4 أشخاص بينهم 3 أطفال غرقًا في المنيا

لقى 4 أشخاص، اليوم الخميس، مصرعهم غرقًا في حوادث متفرقة داخل نطاق محافظة المنيا، تحررت المحاضر اللازمة وتم نقلهم إلى مشرحة المستشفيات المتواجدة في نطاق الحوادث.

مصرع شاب داخل خوض لمياه ري أرض زراعية

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة تتضمن مصرع شاب أثناء الاستحمام بحوض مياه ري بمركز العدوة، وتم نقله إلى المستشفي تحت تصرف جهات التحقيق.

انتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف على الفور إلى مكان الحادث، وتبين مصرع شاب يبلغ من العمر 37 عامًا، مقيم بمركز العدوة ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء تواجده داخل حوض زراعي للري، وتم نقلهم إلى المستشفى المركز وإيداعه في المشرحة للعرض علي الطبيب الشرعي، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

مصرع شاب أثناء السباحة بمجري البحر اليوسفي

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة تتضمن مصرع شاب داخل مجرى البحر اليوسفي بمركز مغاغة، وتم نقله إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

انتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف على الفور إلى مكان الواقعة، وتبين مصرع طفل بالغ من العمر ١٥ عاما أثناء الاستحمام داخل مجري البحر اليوسفي المائي، هربًا من ارتفاع درجات الحرارة العالية، وتم نقله إلى المستشفى المركز وإيداعه في المشرحة للعرض على الطبيب الشرعي

مصرع طفلين غرقا في ترعة بالمنيا

وعلى جانب آخر، لقى طفلان مصرعهما غرقا في ترعة جانبية بإحدى قرى المنيا، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى.

مصرع طفلين غرقا في ترعة بالمنيا

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن مصرع طفلين غرقا في ترعة جانبية بمدخل قرية سواده التابعة إداريا لمركز المنيا.

الإنقاذ النهري في المنيا

وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين مصرع "يوسف.ع" 10 أعوام، "حمزة.م".

وتمكنت قوات الانقاذ النهري من انتشال الجثث وتم نقلهم إلى مستشفى المنيا العام، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.