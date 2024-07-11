مصرع شخصين صعقا بالكهرباء بأحد المصانع في المنيا

لقي شخصان مصرعهما صعقا بالكهرباء داخل مصنع بإحدى قرى المنيا، تم نقل الجثث إلى مشرحة المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

مصرع شخصين صعقا بالكهرباء بأحد مصانع المنيا

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن مصرع شخصين صعقا بالكهرباء داخل مصنع مخلل بإحدى قرى أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا.

الإسعاف والأجهزة الأمنية في المنيا

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين مصرع كل من "محمود.م" 32 عاما، "محمد. أ" 15 عاما.

مستشفى الفكرية بأبو قرقاص بالمنيا



تم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى أبو قرقاص المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.