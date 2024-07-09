إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بقرية الكفور في المنيا

أصيب 6 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بقرية الكفور التابعة لمركز مطاي شمال محافظة المنيا، وتم نقلهم إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بقرية الكفور بالمنيا

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارا يتضمن وقوع مشاجرة بين عائلتي أولاد كامل ومحفوظ بسبب خلافات الجيرة.

سيارات الإسعاف في المنيا

علي الفور انتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وتبين إصابة 6 أشخاص تراوحت ما بين كدمات وجروح متفرقة بالجسم وتم نقلهم إلى مستشفى مطاي العام لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتم التحفظ علي طرفي المشاجرة للعرض علي النيابة وجار التحقيق معهم.