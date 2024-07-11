مصرع طفلين غرقًا في المنيا

لقى طفلان مصرعهما غرقا في ترعة جانبية بإحدى قرى المنيا، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى.

مصرع طفلين غرقا في ترعة بالمنيا

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن مصرع طفلين غرقا في ترعة جانبية بمدخل قرية سواده التابعة إداريا لمركز المنيا.

الإنقاذ النهري في المنيا

وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين مصرع "يوسف.ع" 10 أعوام، "حمزة.م".

وتمكنت قوات الانقاذ النهري من انتشال الجثث وتم نقلهم إلى مستشفى المنيا العام، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.