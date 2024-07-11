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حوادث

مصرع طفلين غرقًا في المنيا

مصرع طفلين غرقا في
مصرع طفلين غرقا في ترعة بالمنيا

 لقى طفلان مصرعهما غرقا في ترعة جانبية بإحدى قرى المنيا، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى. 

مصرع طفلين غرقا في ترعة بالمنيا

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محافظ المنيا يتفقد عددًا من المستشفيات خلال جولته بمركز سمالوط

 تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن مصرع طفلين غرقا في ترعة جانبية بمدخل قرية سواده التابعة إداريا لمركز المنيا.

 

الإنقاذ النهري في المنيا 

وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين مصرع "يوسف.ع" 10 أعوام، "حمزة.م".

وتمكنت قوات الانقاذ النهري من انتشال الجثث وتم نقلهم إلى مستشفى المنيا العام، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

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