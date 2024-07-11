الخميس 11 يوليو 2024
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خارج الحدود

القسام تعلن استهداف قوة راجلة للاحتلال جنوب مدينة غزة

كتائب القسام، فيتو
كتائب القسام، فيتو

ذكرت كتائب  القسام - الجناح العسكري لحركة حماس - في بيان صادر عنها اليوم الخميس، أنها استهدفت قوة صهيونية راجلة بقذيفة تي بي جي وإيقاعهم بين قتيل وجريح قرب مفترق الزهار بحي تل الهوى جنوب مدينة غزة.

عمليات القسام ضد جيش الاحتلال 

وفي وقت سابق من اليوم قالت كتائب  القسام في بيان صادر عنها، إنها استهدفت دبابتين من نوع ميركافا بقذيفتي تاندوم قرب مفترق الزهار في حي تل الهوى جنوبي مدينة غزة.


سرايا القدس تعلن استهداف آليات للاحتلال برفح

وفي السياق ذاته ذكرت سرايا القدس أنها وكتائب القسام استهدفت "ناقلة جند صهيونية وأخرى تابعة لسلاح الهندسة وجرافة عسكرية" في محيط مجمع قبيلة الترابين بالقرب من الشؤون جنوب حي تل السلطان في مدينة رفح.

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كتائب القسام تنشر فيديو يرصد الهجوم على جيش الاحتلال بحي تل السلطان

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كتائب القسام تعلن تنفيذ 4 عمليات نوعية ضد قوات الاحتلال في غزة

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كتائب القسام حماس غزة رفح جيش الاحتلال

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