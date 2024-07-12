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"لا تحزن إن الله معنا" عنوان خطبة اليوم الجمعة، الأوقاف تحدد العناصر والهدف

خطبة الجمعة، فيتو
خطبة الجمعة، فيتو

حددت وزارة الأوقاف  موضوع خطبة اليوم الجمعة المقبلة والتي جاءت  تحت عنوان “لا تحزن إن الله معنا”.

وأشارت إلى أن الهدف المراد توصيله إلى جمهور المسجد بث روح الطمأنينة والتفاؤل باستشعار معية الله تعالى.

 

عناصر خطبة اليوم الجمعة 

1- دعوة الإسلام إلى التفاؤل والأمل، والتحذير من الحزن.
2- معية الله تعالى وأثرها في تحقيق السكينة والطمأنينة.
3- من أسباب تحصيل المعية.
4- القيام بحق المعية ولزوم الأدب مع رب العالمين (سبحانه وتعالى).
الأدلة: 
أولًا: القرآن الكريم:
1-   قوله تعالى: {إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِي اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِه لَا تَحْزَن إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا}.
2-   قوله تعالى: {وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ}.
3-   قوله تعالى: {فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ}.
4-   قوله تعالى: {وَقَالُوا الحَمْدُ للهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ}.
5-   قوله تعالى: {إِنَّمَا النَّجوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا}.
6-   قوله تعالى: {وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ}،
7-   قوله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ}،
8-   قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ}،
9-   قوله تعالى: {إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِينَ}،


ثانيًا: الأحاديث:
1- (اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الهَمِّ وَالحَزَنِ).
2- (عَجَبًا لأمْرِ الْـمُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَلِكَ لأِحَدٍ إِلَّا للْمُؤْمِن، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خيْرًا له). 
3- (أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي).

 

نص خطبة اليوم الجمعة

 

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