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أخبار مصر

"لا تحزن إن الله معنا"، الأوقاف تعلن موضوع خطبة الجمعة المقبلة

خطبة الجمعة، فيتو
خطبة الجمعة، فيتو

حددت  وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة المقبلة، 12 يوليو 2024م، تحت عنوان “لا تحزن إن الله معنا”.

موضوعات خطب شهر يونيو 2024


وفي وقت سابق حددت وزارة الأوقاف موضوعات “خطب شهر يوليو٢٠٢٤م” التي جاءت على النحو التالي:

* الجمعة الأولى 5 يوليو 2024م: حديث القرآن الكريم عن المهاجرين والأنصار.
* الجمعة الثانية 12 يوليو 2024م: لا تحزن إن الله معنا
* الجمعة الثالثة 19 يوليو 2024م: قيمة الاحترام وأثره في حياتنا.
* الجمعة الرابعة 26 يوليو 2024م: السنة النبوية المشرفة ومكانتها في التشريع.

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وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة القادمة لا تحزن إن الله معنا موضوعات خطب شهر يونيو الأوقاف

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