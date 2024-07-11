برنامج الحكومة الجديدة، استكمال التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية وتطوير المناهج الدراسية

شمل برنامج عمل الحكومة الجديدة الذي عرضه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس النواب أمام البرلمان الأيام الماضية اهتماما وتركيزا علي تطوير التعليم العالي والبحث العلمي.

يُعد التعليم الركيزة الأساسية لبناء المجتمعات بما يؤكد ضرورة الارتقاء بصفة مستمرة بالمنظومة التعليمية بأبعادها كافة لضمان تحقيق العائد المنشود من عملية التطوير لتلك المنظومة المحورية، ويتم تحقيق ذلك من خلال أربعة برامج فرعية تشمل: رفع كفاءة النظام التعليمي، وتطوير المناهج الدراسية، والارتقاء بمنظومة التعليم الفني، ورفع كفاءة أداء المعلمين.

برنامج عمل الحكومة الجديدة في التعليم العالي والبحث العلمي

متابعة تنفيذ مستهدفاتها الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي تم إطلاقها في مارس ٢٠٢٣.



استكمال التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية، والتركيز على دعم ومتابعة مسار التعليم التكنولوجي الذي يمثل رافدًا حديثا ومهما في منظومة التعليم العالي، وذلك لمواكبة التطورالسريع في مجال التكنولوجيا.



متابعة عملية الارتقاء بترتيب الجامعات المصرية والمؤسسات البحثية في التصنيفات الدولية، وتطبيق مبدأ المرجعية الدولية ضمن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.



زيادة عدد الحاضنات التكنولوجية من خلال التعاون بين الجامعات ومراكز الأبحاث التكنولوجية والاستفادة من الخبرات الموجودة بها.

استمرار التوسع في إنشاء أفرع الجامعات الأجنبية التي تحظى بالسمعة الأكاديمية المتميزة من خلال تعزيز الشراكات مع الجامعات الدولية والخاصة، وذلك في إطار تنفيذ مبدأ المرجعية الدولية الذي يُعد من أهم أهداف ومبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك في إطار الاستجابة لاحتياجات سوق العمل والارتقاء بمخرجات منظومة التعليم العالي في مصر لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.



تعزيز التعاون والمشاركة الفعالة بين مؤسسات التعليم العالي والشركات العالمية في المجالات المختلفة على غرار مجال تكنولوجيا المعلومات، بما يُسهم في توفير مجالات تدريب العاملين وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، ودعم العملية التعليمية بالمناهج الدراسية الحديثة والمتطورة.



تطوير المناهج الدراسية بمختلف المراحل التعليمية



يعتبر تطوير المناهج الدراسية بجميع المراحل التعليمية سواء ما قبل الجامعي أو الجامعي إحدى الركائز الرئيسة نحو النهوض بالعملية التعليمية، وهو ما يمكن من خلال عدد من الخطوات

التعليم قبل الجامعي



استكمال تطوير المناهج الدراسية، في إطار نظام تعليم ٢٠٠، وهو ما يتضمن استكمال تطوير منظومة المرحلة الثانوية بما يحقق صالح الطلاب، ويُسهم في رفع المعاناة عن كاهل الأسر وبما يتناسب مع متطلبات سوق العمل والتنافسية الدولية.



التوسع في إدراج البرامج التعليمية التي تراعي وظائف المستقبل، وبما يُسهم في تأهيل الطلاب وصقل مهاراتهم في المجالات المتعلقة بالثورة الصناعية الرابعة.



التوسع في تطوير مناهج تعليمية مبتكرة تعزز المهارات الحياتية والتفكير النقدي لدى الطلاب.

الحرص على دمج الطلاب من ذوي الهمم في المجتمع الطلابي والاستفادة من قدراتهم الفائقة وإبداعاتهم، وضمان حصولهم على كامل الدعم.

التأكيد على إطلاق المبادرات، والمشروعات الطلابية التي تعكس روح التعاون والابتكار والتميز بين الطلاب من جميع. الجامعات والمعاهد المصرية؛ لدعم قضية الدمج وتعزيز التالف والتكاتف بين الطلاب.



الاستمرار في تنفيذ استراتيجية متكاملة ومنسقة بين جميع الأجهزة المعنية فيما يخص الخطة التنفيذية لدمج أبناء سيناء في المجتمع، مع إتاحة عدد من المنح الدراسية لشباب سيناء من المتفوقين سواء بالجامعات المصرية حكومية - أهلية أو بالخارج.

عملية تمويل منظومة البحث العلمي

السعي نحو تنويع مصادر تمويله من الركائز المحورية الضمان استدامة وكفاءة منظومة البحث العلمي، والتي تعتبر محرك التنمية في أي دولة، وتستند رؤية الحكومة في تحقيق ذلك إلى عدد من المسارات، بما يشمل:



دعم أنشطة البحث العلمي في الجامعات والمراكز البحثية المختلفة، مع استمرار ربط مخرجات البحث العلمي بمستهدفات الصناعة الوطنية، ومشروعات التحسين البيئي، على غرار مجال مشروعات الطاقة المتجددة، وتحلية مياه البحر، وتشغيل الآبار بالطاقة الشمسية، وجميع الموضوعات ذات الأولوية لمصر.



وضع خطة لتحفيز القطاع الخاص لتمويل الإنفاق على البحث والتطوير في جميع مراحل العملية التعليمية، وفي المجالات المطلوبة في سوق العمل.



زيادة عدد براءات الاختراع، بما يُسهم في تعميق التنمية التكنولوجية، وتحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي، فضلا عن العمل على الارتقاء بتصنيف مصر في المؤشرات الدولية على غرار مؤشر الابتكار العالمي، ومؤشر المعرفة العالمي.



العمل على تعظيم الاستفادة من شركاء مصر في التنمية لتوفير المنح لمجالات البحث العلمي ودعم القدرات وعقد الشراكات مع الجهات البحثية الدولية؛ وذلك لتأهيل الطلاب لسوق العمل المصرية والعالمية.



إيجاد شراكات دولية مع الجهات البحثية المختلفة للعمل على نقل الخبرة والتكنولوجيا من خلال برامج توأمة مع الجهات المناظرة مما سيسهم في دعم المنظومة التعليمية والبحثية بالقطاعين الحكومي والخاص.