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ألسن عين شمس تستقبل وفدًا من الرابطة الكونفوشيوسية الدولية وجامعة الدراسات الأجنبية

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو
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استقبلت  الدكتورة سلوى رشاد عميدة كلية الألسن جامعة عين شمس والدكتور ناصر عبدالعال وكيل الكلية ومدير معهد كونفوشيوس، وفدا يمثل الرابطة الكونفوشيوسية الدولية وجامعة الدراسات الأجنبية ببكين برئاسة  لي وي وشوي يونغ جي أمين عام الرابطة ولي هوانغ ماي والبروفيسور تسانج هونج والبروفسور شوى تشينغ قوه والدكتورة يو ماي.

 

كلية الألسن بجامعة عين شمس تستقبل وفدًا من الرابطة الكونفوشيوسية الدولية وجامعة الدراسات الأجنبية

وتناول اللقاء مناقشة سبل التعاون بين الرابطة وجامعة الدراسات الأجنبية ببكين وبين كلية الألسن ومعهد كونفوشيوس وقسم اللغة الصينية بالكلية في مجال الدراسات الصينية والترجمة، وتم التأكيد على تجديد الاتفاقية الموقعة بين جامعة عين شمس وجامعة الدراسات الأجنبية ببكين أثناء الزيارة المرتقبة لزيارة رئيس جامعة الدراسات الأجنبية ببكين لجامعة عين شمس في أكتوبر المقبل.

وتم عقد ندوة في مجال الترجمة بين أساتذة جامعة الدراسات الأجنبية ببكين وأساتذة قسم اللغة الصينية بكلية الألسن، أدار الندوة الدكتور  ناصر عبدالعال وحضر الندوة  الدكتور محسن فرجاني والدكتور  مجدي أمين والدكتور  حسانين فهمي ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

وأوصت الندوة عقد ورش عمل في مجال الترجمة بين الجامعتين في الصين ومصر وزيادة عدد المنح الدراسية في تخصص الترجمة لأعضاء الهيئة المعاونة والطلاب من كلية الألسن.

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جامعة عين شمس اللغة الصينية كلية الالسن بجامعة عين شمس كلية الالسن جامعة عين شمس معهد كونفوشيوس كلية الالسن

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