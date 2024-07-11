رئيس ديكتاتور يسانده الجيش، تفاصيل مشروع 2025 لحكم أمريكا بقبضة حديدية

تعيش الولايات المتحدة الأمريكية، حالة صراع مكتومة داخل الدولة العميقة، بعد الكشف عن خطة حكم جديدة أسماها صناعها "مشروع 2025" ويهدف المشروع الذي وضعه جناح المحافظين فى واشنطن، إلى تغيير جذري فى السياسة الأمريكية بشكل ينهي زمن الديمقراطية، ويحول الولايات المتحدة إلى حكم سلطوي مدعوما من الجيش.

صراع بين بايدن وترامب على مشروع 2025

مشروع 2025 وضعته مؤسسة التراث المحافظة، وهي مؤسسة بحثية وتعليمية مهمتها بناء وتعزيز السياسات العامة المحافظة ، ومقرها العاصمة "واشنطن" ويتضمن المشروع مجموعة توصيات لشكل الحكومة الأمريكية المقبلة، فى عهد الرئيس الجديد للبلاد.

وفى ظل الصراع الانتخابي بين حملة الرئيس الأمريكى، جو بايدن، ومنافسه الجمهوري دونالد ترامب، صعدت حملة الرئيس الديمقراطي من هجماتها الرامية لربط منافسه الجمهوري بالخطة التي أصدرتها تراث، فيما يحاول ترامب أن ينأى بنفسه عن مشروع 2025.

ما هو مشروع 2025 لحكم أمريكا المعد لترامب

فما هى خطة مشروع 2025 لحكم أمريكا ولماذا تثير الجدل، ولماذا يحاول بايدن توريط ترامب فى صناعتها، بينما يتبرأ الأخير منها.

مشروع 2025، وفق الموقع الرسمي للخطة، جاء في 900 صفحة، ويمثل المشروع رؤية المحافظين لما يجب أن يكون شكل الحكومة الأمريكية المقبلة، من خلال توسيع السلطات الرئاسية وإصلاح القوى العاملة الفيدرالية، بحيث يمكن استبدالها بالموالين الحزبيين، وفقا ما نقل موقع "إن بي آر".

يقول موقع مشروع 2025، إن الخطة لا تمثل خطة ترامب، ولكنها خطة وضعت من أجل رئاسته في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

الموقع الرسمي للمشروع قال أيضا، إن "تصرفات السياسيين الليبراليين في واشنطن خلقت حاجة ماسة وفرصة فريدة للمحافظين للبدء في إزالة الضرر الذي أحدثه اليسار وبناء بلد أفضل لجميع الأمريكيين في عام 2025".

وأضاف موقع مشروع 2025: "لا يكفي أن يفوز المحافظون في الانتخابات.. إذا أردنا إنقاذ البلاد من قبضة اليسار الراديكالي، فنحن بحاجة إلى أجندة حاكمة وإلى أشخاص مناسبين، على استعداد لتنفيذ هذه الأجندة في اليوم الأول من تولي الإدارة المحافظة المقبلة".

ركائز مشروع 2025 وقواعد اللعبة

يرتكز مشروع الحكم الجديد، على أربع ركائز من شأنها أن تمهد الطريق لإدارة "محافظة فعالة: أجندة السياسات، والموظفين، والتدريب، وكتاب قواعد اللعبة الذي يستغرق 180 يوما".

الخطة تتناول تفاصيل الإصلاحات الشاملة للسلطة التنفيذية، ومن بينها تجريم المواد الإباحية وفرض حظر شامل عليها وحل وزارتي التجارة والتعليم، ووقف مبيعات حبوب الإجهاض.

دور الجيش فى مشروع 2025 لحكم أمريكا

كما تدعم الخطة الجديدة، نشر الجيش "للمساعدة في عمليات الاعتقال" على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، وعمليات ترحيل جماعية لملايين المهاجرين غير الشرعيين، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز".

كذلك تدعو خطة مشروع 2025، التي يقودها مسؤولون سابقون في إدارة ترامب، إلى إقالة الآلاف من موظفي الخدمة المدنية، وتوسيع سلطة الرئيس وتخفيضات ضريبية شاملة.

وربطت حملة بايدن اسم ترامب بـ "مشروع 2025"، وحذروا مرارًا وتكرارا من أنه منصة الظل الخاصة به، وأنه دليل على أجندة متطرفة لولاية ثانية.

من جانبه قال جو بايدن الأسبوع الماضي، إن "مشروع 2025 يجب أن يخيف كل أمريكى لأنه سيمنح ترامب سلطة لا حدود لها على حياتنا اليومية".

ورد عليه ترامب فى محاولة لتهدئة الرأي العام، وكتب على منصته الخاصة "تروث سوشيال": لا أعرف شيئا عن مشروع 2025.. ليس لدي أي فكرة عمن يقف وراء ذلك.

أنا لا أتفق مع بعض الأشياء التي يقولونها وبعض الأشياء التي يقولونها سخيفة وسخيفة للغاية".