كبار المانحين يعلقون تبرعاتهم لحملة بايدن الانتخابية

أفادت شبكة «سي إن إن»، اليوم الخميس، بأن كبار المانحين علقو تبرعاتهم لحملة بايدن الانتخابية، بعد الدعوات الواسعة التي طالبته بالانسحاب من الانتخابات الرئاسية المقبلة.

انسحاب بايدن من الانتخابات الرئاسية الأمريكية

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه واثق من دعم الناخبين، وأنه أبلغ الديمقراطيين الذين طالبوه بالانسحاب أن يتحدوه بمؤتمر الحزب.

وتابع بايدن: "الاستطلاعات كانت مخطئة في انتخابات فرنسا بشأن اليمين وهذا ما سيحدث في الولايات المتحدة.. لقد رفضت فرنسا التطرف والديمقراطيون الأمريكيون سيرفضونه أيضا".

الخسارة أمام ترامب ليست مطروحة

وأضاف بايدن: الخسارة أمام ترامب ليست مطروحة ولم أخسر أمامه أبدا.. أعتقد أن الناخبين يريدون استمراري في السباق الرئاسي.. ولا أبالي بما يقوله الأثرياء.

وأوضح بايدن، أن المناظرة كانت ليلة سيئة وأنه نادم على ما حدث.