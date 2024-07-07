نائب ديموقراطي: كاميلا هارس بديل بايدن المتوقع للفوز على ترامب بالانتخابات الرئاسية
قال النائب الديمقراطي الأمريكي آدم شيف، اليوم الأحد، إنه يعتقد بأن نائبة الرئيس جو بايدن كاميلا هاريس، يمكنها أن تفوز فوزا "ساحقا" إذا نافست الرئيس السابق دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية القادمة، مضيفا أنه يتعين علي بايدن أن يأخذ قرارا بشأن ترشحه.
وذكر شيف في مقابلة مع شبكة ABC news"" أعتقد أن هاريس يمكنها تحقيق فوز ساحق، ولكن قبل أن نشرع في اتخاذ قرار بشأن من ينبغي أن يكون البديل، يجب أن يتخذ الرئيس قرارا بشأن ترشحه.
وتابع شيف إما أن يفوز بايدن بأغلبية ساحقة، أو عليه أن يمرر الشعلة إلى شخص يستطيع فعل ذلك.
ديموقراطيون يعتزمون مطالبة بايدن بالانسحاب
فيما أفاد موقع أكسيوس الإخباري، اليوم الأحد، بأن عدد من الديمقراطيين يعتزمون مطالبة بايدن بالانسحاب، كما أفاد الموقع بخشية الديمقرطيين من كارثة انتخابية إذا استمر بايدن في السباق الرئاسي.
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