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خارج الحدود

سرايا القدس تعلن قنص جندي صهيوني بحي الشجاعية

سرايا القدس، فيتو
سرايا القدس، فيتو

أعلنت سرايا القدس مساء اليوم الأربعاء، تفجير عبوات بآليات العدو ووقوع اشتباكات من النقطة صفر مع جنود الاحتلال في مناطق التوغل بحي الشجاعية.

ولفتت السرايا خلال بيان: قنصنا جنديا صهيونيا في محيط تلة المنطار شرق حي الشجاعية في مدينة غزة.

وكانت قد نشرت كتائب القسام –الجناح العسكري لحركة حماس مشاهد ترصد الإغارة على مقر قيادة عمليات العدو المتحصنة في محيط منطقة تل زعرب جنوب شرق حي تل السلطان بمدينة رفح.

وكانت قد أعلنت القسام عن تفجير عبوة مضادة للأفراد بقوة هندسية راجلة وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح في حي البرازيل شرق رفح.

كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة المستمر منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 38295 شهيدا.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيانها إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في القطاع وصل منها للمستشفيات 52 شهيدا و208 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأضافت أنه "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".
 

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