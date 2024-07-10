كتائب القسام تنشر فيديو يرصد الهجوم على جيش الاحتلال بحي تل السلطان

نشرت كتائب القسام –الجناح العسكري لحركة حماس مشاهد ترصد الإغارة على مقر قيادة عمليات العدو المتحصنة في محيط منطقة تل زعرب جنوب شرق حي تل السلطان بمدينة رفح"

وكانت قد أعلنت القسام عن تفجير عبوة مضادة للأفراد بقوة هندسية راجلة وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح في حي البرازيل شرق رفح.

"كتـ.ـائب القسـ.ـام" تنشر مشاهد لما قالت إنه "للإغارة على مقر قيادة عمليات العدو المتحصنة في محيط منطقة تل زعرب جنوب شرق حي تل السلطان بمدينة رفح"#فيديو #حرب_غزة pic.twitter.com/J7WP4qPwrF July 10, 2024



كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة المستمر منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 38295 شهيدا.



ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة



وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيانها إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في القطاع وصل منها للمستشفيات 52 شهيدا و208 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأضافت أنه "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

