الخميس 11 يوليو 2024
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خارج الحدود

القسام تعلن استهداف دبابتين في رفح الفلسطينية

مقالتلي القسام يستهدفون
مقالتلي القسام يستهدفون دبابة إسرائيلية، فيتو

أعلنت كتائب القسام - الجناح العسكري لحركة حماس- في بيان صادر عنها اليوم الخميس، عن استهداف دبابتين من نوع ميركافا بقذيفتي تاندوم قرب مفترق الزهار في حي تل الهوى جنوبي مدينة غزة.


سرايا القدس تعلن استهداف آليات للاحتلال برفح


وفي السياق ذاته ذكرت سرايا القدس أنها وكتائب القسام استهدفت "ناقلة جند صهيونية وأخرى تابعة لسلاح الهندسة وجرافة عسكرية" في محيط مجمع قبيلة الترابين بالقرب من الشؤون جنوب حي تل السلطان في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

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كتائب القسام تنشر فيديو يرصد الهجوم على جيش الاحتلال بحي تل السلطان

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كتائب القسام تعلن تنفيذ 4 عمليات نوعية ضد قوات الاحتلال في غزة

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