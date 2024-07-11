الخميس 11 يوليو 2024
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تضامن الدقهلية تناقش التوسع في معارض الأسر المنتجة

اجتماع تضامن الدقهلية
اجتماع تضامن الدقهلية

ترأس الدكتور وائل عبد العزيز "مدير تضامن الدقهلية" اجتماعا بمجلس إدارة جمعية الأسر المنتجة لبحث آليات تعزيز فرص التمكين الاقتصادي والتوسع في معارض الأسر المنتجة.

تحقيق التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية

وجاء ذلك في إطار جهود الدولة المصرية نحو تحقيق التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية بشراكة المؤسسات الأهلية.

تعزيز الشراكة والتوسع في مشروعات الأسر المنتجة وإنشاء معارض

واجتمع اليوم الدكتور وائل عبدالعزيز "مدير تضامن الدقهلية" بمجلس إدارة جمعية الأسر المنتجة برئاسة النائب محمد عبد المعطي وبحضور ايمن إبراهيم مدير إدارة الأسر المنتجة بمديرية تضامن الدقهلية من أجل تعزيز الشراكة والتوسع في مشروعات الأسر المنتجة وإنشاء معارض دائمة وموسمية.

وأعرب الدكتور وائل عبدالعزيز عن سعادته الكبيرة بحضوره الاجتماع التنسيقي مع مجلس إدارة الأسر المنتجة بالدقهلية، مشيدا بالدور التي تقوم به الجمعية في تنمية موارد الأسر متوسطة الدخل والفقيرة من أهالينا فى جميع ربوع المحافظة.

وضع رؤية جديدة متطورة للتوسع في إقامة المعارض لتسويق المنتجات مع 

ووجه مجلس الإدارة بوضع رؤية جديدة متطورة للتوسع في إقامة المعارض لتسويق المنتجات مع تبسيط الإجراءات لجذب أكبر عدد ممكن من الأسر المتوسطة

تفقد معرض الأثاث الدائم لمركز التكوين المهني

وعلي هامش الاجتماع تفقد معرض الأثاث الدائم لمركز التكوين المهني التابع للجمعية الذى يتضمن مجموعة من المنتجات بأسعار مناسبة.

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