صحة الدقهلية: تشكيل فريق عمل لإنهاء العمليات الجراحية المؤجلة

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزاره الصحة بالدقهلية انتهاء القافلة السابعة الخاصة بإنهاء العمليات المؤجلة بمستشفى المطرية المركزي وتنفيذ عدة عمليات خلال يوم واحد.

إجراء 6 عمليات جراحية

جاء ذلك تحت إشراف الدكتور أحمد البيلي وكيل المديرية للطب العلاجي وإعداد وحضور الدكتورة هبه الشريف مدير عام الطب العلاجي والدكتور السيد فاروق مدير إدارة المستشفيات وبحضور فريق إدارة المستشفيات.

حيث تم إجراء 6 عمليات جراحة عامة.

فاعليات اليوم الاول لإنهاء العمليات المؤجلة بميت سلسيل

وفي سياق متصل أقيمت اليوم فاعليات اليوم الأول لإنهاء العمليات المؤجلة بعدة عمليات جراحة أنف واذن بمستشفى ميت سلسيل بحضور الدكتورة منة الله عبد المنعم مشرفه خط الشمال.

تشكيل فريق عمل لإنهاء العمليات المؤجلة

واوضح مكين أنه تم تشكيل فريق عمل لإنهاء العمليات المؤجلة من خلال الاستعانة بالأطباء من المستشفيات الأخرى في المحافظة وان هذه القوافل مستمرة حتى إنهاء قوائم العمليات المؤجلة.

جهود مميزة للفرق الطبية

وفي نهاية القافلة توجه مكين بالشكر لفريق الطب العلاجي بالمديرية والدكتور أحمد بطين مدير مستشفى المطرية والدكتورة نورهان محمد مدير مستشفى ميت سلسيل والأطباء وفريق تمريض العمليات والجراحة والتعقيم المشاركة بهذه المستشفيات.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ