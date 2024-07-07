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محافظ أسيوط يتفقد مستشفى الصدر ويطمئن على صحة المرضى (صور)

محافظ أسيوط يتفقد
محافظ أسيوط يتفقد المستشفيات، فيتو

واصل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، جولاته الميدانية على المستشفيات، بتفقد سير العمل بمستشفى الصدر بحي شرق مدينة أسيوط، للاطمئنان على سير العمل وصحة المرضى وذلك في إطار جولاته الميدانية لمتابعة أعمال رفع كفاءة القطاع الصحي لتقديم خدمات أفضل للمواطنين والنهوض والارتقاء بالمنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة تنفيذًا لخطة الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي  للتنمية المستدامة ورؤية مصر2030.

ورافقه خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ واللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة، والمحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة والدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والدكتور أحمد سيد وكيل مديرية الصحة، والدكتور محمد جمال مدير الطب العلاجي بمديرية الصحة، والدكتورة صفاء أبوالعلا مدير مستشفى الصدر بأسيوط، والدكتور علي الزقزقي نائب مدير مستشفى الصدر بأسيوط، وسيد عبدالجواد رئيس حي شرق مدينة أسيوط.

محافظ أسيوط يتفقد أقسام الاستقبال والصيدلية والأشعة المقطعية وعناية الأطفال

وبدأ محافظ أسيوط جولته بتفقد أقسام الاستقبال والصيدلية والأشعة المقطعية وعناية الأطفال بالمستشفى وتابع سير العمل بها ثم تفقد قسم العناية المركزة والعناية المتوسطة ومعامل المستشفى، كما اطمئن على صحة بعض المرضى والخدمات الصحية المقدمة لهم والتي تلبي احتياجاتهم في كافة التخصصات موجهًا بتقديم كافة سبل الرعاية لهم، وذلك في إطار دعم وتطوير الخدمات الصحية والارتقاء بالقطاع الصحي بالمحافظة.

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وأشار محافظ أسيوط، إلى حرص الدولة على التطوير المستمر للمؤسسات الطبية والصحية لمواكبة أحدث النظم والتجهيزات للإرتقاء بالمنظومة الطبية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير المنظومة الصحية وإعادة تأهيل البنية التحتية وتطويرها لافتًا إلى متابعته المستمرة والميدانية لسير العمل بكافة المستشفيات والوحدات الصحية من بينها جولات بشكل مفاجئ للتأكد من توافر الخدمات الصحية، موجهًا قيادات مديرية الصحة بتعظيم الاستفادة من الأجهزة الطبية والمعامل الحديثة بالمستشفى والحفاظ عليها وتحسين الخدمات المقدمة للمرضى.

 

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