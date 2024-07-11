موعد مباراة المصري بالدوري التمهيدي الثاني في الكونفدرالية الأفريقية

أسفرت قرعة الدورين التمهيديين الأول والثاني من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية عن ملاقاة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري البورسعيدي للفائز من مباراة الدور التمهيدي الأول والتي تجمع بين كيتارا إف سي الأوغندي والممثل الثاني لليبيا.

موعد مباراة المصري والفائز من مباراة كيتارا اف سي الأوغندي والممثل الثاني لليبيا





هذا ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب خارج مصر أحد أيام 13، 14، 15 سبتمبر المقبل، فيما ستقام مباراة الإياب بمصر أحد أيام 20، 21، 22 من الشهر ذاته.



منافس الزمالك بالكونفدرالية

أسفرت قرعة الدور التمهيدي لبطولة الكونفدرالية الإفريقية عن مواجهة الزمالك مع الفائز من مواجهة البن الإثيوبي والشرطة الكيني في دور الـ32 من البطولة.

وتم استثناء الزمالك حامل لقب الكونفدرالية والنادي المصري من خوض الدور التمهيدي الأول ليلعب بداية من دور الـ32 للبطولة.

وجاءت نتائج قرعة الدور التمهيدي كالتالي:

ويشارك الأهلي وبيراميدز في بطولة دوري أبطال أفريقيا فيما يشارك الزمالك والمصري البورسعيدي في بطولة الكونفدرالية.

ويشارك 59 ناديًا من 47 دولة في دوري أبطال إفريقيا، بينما تشهد بطولة كأس الكونفدرالية مشاركة 52 ناديًا تمثل 41 دولة.

جدير بالذكر أن الدور التمهيدي لدوري الأبطال يقام أحد أيام 16 و17 أغسطس المقبل، بمشاركة بيراميدز من مصر فيما تم إعفاء النادي الأهلي.

ويقام الدور التمهيدي للكونفيدرالية خلال الفترة من 18 إلى 25 أغسطس المقبل وتم إعفاء الزمالك والمصري من هذا الدور.