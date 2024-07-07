الدوري الممتاز، تشكيل المصري البورسعيدي أمام بلدية المحلة
الدوري المصري، أعلن علي ماهر المدير الفني للمصري البورسعيدي تشكيل فريقه لمواجهة بلدية المحلة اليوم الأحد في الأسبوع الـ30 من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023/2024.
وضم تشكيل المصري كل من:
حراسة المرمى: محمود جاد
الدفاع: كريم العراقي - باهر المحمدي - محمد دبش - عمرو سعداوي
الوسط: أمادو با - عمرو موسى - عبد الرحيم دغموم - ميدو جابر
الهجوم: فخر الدين بن يوسف - حسين فيصل
ترتيب الدوري المصري الممتاز
يتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل إنطلاق مباريات الجولة الـ 30 ويليه الأهلي في المركز الثاني.
وجاء جدول ترتيب الدوري الممتاز كالتالي:
1- بيراميدز 65 نقطة
2- الأهلي 54 نقطة
3- المصري البورسعيدي 48 نقطة
4- مودرن سبورت 44 نقطة
5- سموحة 42 نقطة
6- إنبي 42 نقطة
7- زد اف سي 41 نقطة
8- سيراميكا كليوباترا 40 نقطة
9- الزمالك 38 نقطة
10- الاتحاد السكندري 38 نقطة
11- طلائع الجيش 35 نقطة
12- البنك الأهلي 33 نقطة
13- الإسماعيلي 31 نقطة
14- الجونة 31 نقطة
15- فاركو 26 نقطة
16- بلدية المحلة 23 نقطة
17- المقاولون العرب 20 نقطة
18- الداخلية 19 نقطة
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.