كامل أبو علي يغري كريم العراقي للبقاء بالمصري

طلب كامل أبوعلي رئيس النادي المصري من كريم العراقي مدافع الفريق العدول عن قراره بالرحيل والموافقة على التجديد والبقاء بالنادي.

ووعد أبو علي اللاعب بتجهيز أعلى عقد له بالفريق له على أن يقوم بالتجديد للنادي لاسيما أن الفريق في أمس الحاجة إليه بالفترة القادمة لأنه من العناصر الأساسية للفريق البورسعيدي.

وأوصى كامل أبوعلي لجنة التعاقدات بالمصري البورسعيدي بتجهيز عقد يرضي كريم لإقناعه بالتجديد.

وينتهي عقد كريم العراقي مع المصري بنهاية الموسم الجاري ويمتلك اللاعب أكثر من عرض من أندية الدوري الممتاز على رأسها الزمالك بالإضافة إلى بعض العروض الخارجية.

العراقي يرفض التجديد للمصري

ورفض كريم العراقي صاحب الـ27 عامًا تجديد عقده مع المصري البورسعيدي بسبب ضعف المقابل المالي المعروض عليه حيث عرض محمد موسى عضو مجلس إدارة النادي والمشرف العام على فريق الكرة على اللاعب تجديد عقده بداية من الموسم المقبل مقابل حصوله على 7 ملايين جنيه في الموسم.

ورفض العراق العرض المقدم له من النادي البورسعيدي بسبب عدم تنفيذ الاتفاق معه والذي كان يقتضي بتفعيل تجديد التعاقد من الموسم الحالي، بتقاضيه 7 ملايين جنيه على أن يتقاضى في الموسم المقبل 8 ملايين جنيه كفئة اولي بالفريق.

ويتقاضي اللاعب هذا الموسم مليوني جنيه وهو يرى أن هذا العقد لا يتناسب مع المستوى الذي يقدمه، خاصة أنه أحد كباتن الفريق.

موعد مباراة المصري وبلدية المحلة

ويستعد المصري لمباراته بالجولة الثلاثين من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق بلدية المحلة والمقرر إقامتها في الرابعة عصر الأحد المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

ترتيب المصري بالدوري

واحتفظ النادي المصري بالمركز الثالث في جدول مسابقة الدوري 48 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 28 مباراة، حيث فاز المصري في 14 لقاء وتعادل في 6 مباريات وخسر 8 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 37 هدفًا واستقبلت شباكهم 35 هدفًا آخر.