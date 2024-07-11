تعرف على موعد مباراة بيراميدز وبطل زنزبار في دوري الأبطال

أسفرت قرعة الدور التمهيدي الأول من بطولة دوري أبطال أفريقيا عن مواجهة بيراميدز لنظيره نادي jku بطل زنزبار.

موعد مباراة بيراميدز وبطل زنجبار في دوري الأبطال

ومن المقرر أن يواجه بيراميدز نظيره جيه كيه يو في مباراة الذهاب خارج الأرض أحد أيام ١٦ أو ١٧ أغسطس المقبل.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب أحد أيام ٢٣ أو ٢٤ أو ٢٥ أغسطس.

فيما يلعب الفائز من تلك المواجهة مع الفائز من عزام التنزاني وإيه بي آر الرواندي حال تأهله للدور التمهيدي الثاني.

كما أسفرت قرعة الدور التمهيدي الثاني لبطولة دوري أبطال أفريقيا عن مواجهة الأهلي مع الفائز من المريخ جوبا من جنوب السودان مع جورماهيا الكيني.

ويشارك الأهلي وبيراميدز في بطولة دوري أبطال أفريقيا فيما يشارك الزمالك والمصري البورسعيدي في بطولة الكونفدرالية.

كما يشارك 59 ناديًا من 47 دولة في دوري أبطال إفريقيا، بينما تشهد بطولة كأس الكونفدرالية مشاركة 52 ناديًا تمثل 41 دولة.

موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

وانطلقت قرعة بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية الإفريقية 2024 - 2025، اليوم الخميس في تمام الساعة 2 ظهرًا بتوقيت القاهرة.

الأهلي، فيتو

جدير بالذكر أن الدور التمهيدي لدوري الأبطال يقام أحد أيام 16 و17 أغسطس المقبل، بمشاركة بيراميدز من مصر فيما تم إعفاء النادي الأهلي.

فيما يقام الدور التمهيدي للكونفيدرالية خلال الفترة من 18 إلى 25 أغسطس المقبل وتم إعفاء الزمالك والمصري من هذا الدور.