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رياضة

كرة السلة، الأهلي يفاوض عمر الشيخ لتدعيم صفوفه

عمر الشيخ لاعب منتخب
عمر الشيخ لاعب منتخب مصر لكرة السلة، فيتو

كرة السلة، دخل مسئولو النادي الأهلي في مفاوضات جادة مع عمر الشيخ لاعب منتخب مصر والمحترف في الدوري السويسري في فريق بولي، من أجل التعاقد معه لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم المقبل.

وعلمت “فيتو”، أن الأهلي تقدم بعرض مادي قوي من أجل ضم اللاعب، وأن المفاوضات وصلت إلى مراحل متقدمة.

الأهلي يخسر 4 بطولات الموسم الماضي

وخاض الأهلي الموسم المنقضي 6 بطولات، نجح في الفوز ببطولتين فقط وهم دوري المرتبط وكأس السوبر المصري، فيما خسر 4 بطولات وهي كأس العالم للأندية وكأس السوبر المصري والبطولة العربية والدوري الأفريقي للأندية.

الاتحاد السكندري بطلا لدوري السوبر

وتوج الفريق الأول لكرة السلة بنادي الاتحاد السكندري بقيادة أحمد عمر المدير الفني، بلقب بطولة دوري السوبر للموسم الحالي 2023/2024، بعد التفوق على الأهلي بنتيجة (3-1) في سلسلة مباريات الدور النهائي.

منتخب كرة السلة يشارك في التصفيات الأولمبية

وبدأ المنتخب الوطني لكرة السلة بقيادة المدير الفني الألماني هنريك رودل، استعداداته للمشاركة في التصفيات العالمية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

ومن المقرر أن تنطلق التصفيات العالمية يوم 2 يوليو المقبل، وتضم مجموعة مصر منتخبي الدومينيكان واليونان.

وتأتي مواعيد مباريات منتخب مصر كالتالي:

2 يوليو | مصر × الدومينيكان

3 يوليو | مصر × اليونان

4 يوليو | مصر × اليونان

قائمة منتخب كرة السلة

وتضم قائمة منتخب كرة السلة في معسكر لاتفيا كل من:

كريم حاتم - أحمد عادل - يوسف رفعت - إيهاب أمين - يوسف شحاتة - عمر هشام - أحمد ياسر ريحان - عمرو الجندي - عمر الشيخ - هيثم كمال - باتريك جارندر - خالد عبد الناصر - أنس أسامة - عمر طارق.

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