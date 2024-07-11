الخميس 11 يوليو 2024
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الشواطئ المجانية بمدينة العلمين الجديدة تشهد إقبالا كبيرا من الأهالي (صور)

شواطئ العلمين، فيتو
شواطئ العلمين، فيتو

شهدت شواطئ مدينة العلمين التي تم تخصيصها بشكل مجاني للأهالي، إقبالا كبيرا في أول أيام مهرجان “العالم_علمين”، حيث بدأ العد التنازلي لانطلاق النسخة الثانية.

العلمين الجديدة، فيتو

النسخة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة

وبدأ العد التنازلي لانطلاق النسخة الثانية من  مهرجان العلمين الجديدة، وتزينت المدينة بالأبراج والمناظر الرائعة الخلابة.

وستشهد النسخة الثانية من مهرجان العلمين مفاجآت كثيرة، وسط مشاركة  أكثر من 50 شركة بأكثر من 5 آلاف عامل في التجهيزات الأولية للنسخة الثانية من المهرجان.

العلمين، فيتو

وساعات وينطلق المهرجان بفعاليات مختلفة، والبداية ستكون بحفل للفنان مدحت صالح في حلقة خاصة مع الإعلامية منى الشاذلي.

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