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تفاصيل تنظيم مصر للطيران رحلات إلي العلمين

مصر للطيران، فيتو
مصر للطيران، فيتو
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أعلنت شركة مصر للطيران الناقل الوطني عن تشغيل أولى رحلاتها الجوية إلى مدينة العلمين بالساحل الشمالى اعتبارًا من اليوم الخميس، علي أن يستمر تشغيل هذا الخط الموسمي حتى نهاية موسم الصيف فى 14 سبتمبر المقبل وفقا للعرض والطلب.

 

وقال المهندس يحيي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران  إن الشركة تسير رحلتين من القاهرة الي مدينة العلمين يومي الخميس والسبت علي متن طائراتها من طراز بوينج B737-800، حيث تقلع رحلة الشركة من مطار القاهرة الدولي علي رحلة رقم Ms032 الساعة 23:15 على أن تصل إلي مطار العلمين الساعة 00:25.

 

 

 

وتقلع رحلة الشركة  رقم MS033 من مطار العلمين الساعة 01:05  لتصل إلي مطار القاهرة الدولي الساعة 02:15، وذلك في إطار خطة تشجيع حركة السياحة الداخلية والربط بين مدن الجذب السياحى بعضها ببعض داخل البلاد، وتيسيرًا على المسافرين الذين يرغبون في قضاء إجازات الصيف وعطلات نهاية الأسبوع في منطقة الساحل الشمالي.

 

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